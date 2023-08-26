普兰诺伊连胜世界冠军 安赛龙主场大热倒灶

主场作战的上届冠军安赛龙无缘卫冕，他在本地时间星期六（8月26日）凌晨不敌印度黑马普兰诺伊，止步世界羽毛球锦标赛男单八强。

世界排名第一的丹麦名将安赛龙这几年状态大好，连夺东京奥运会冠军和2022年世锦赛金牌后，世界排名也以巨大优势甩开第二名的金廷，且本赛季目前只输过三次比赛。

来到主场进行的世锦赛，安赛龙势在必得，但面对世界第九的普兰诺伊，安赛龙失误渐多，心态在决胜局调整不回来，最终21比13、15比21、16比21遭逆转，无缘四强。

安塞龙：很失望 还有很多要学习

安赛龙赛后说：“对手打得很不错，现在我很失望，（因为）我希望有更好的成绩。我还有很多东西得去学习……我不知道该说什么，我现在要准备下一个比赛，希望到时的发挥会比较好。”

不得不提的是，普兰诺伊在16强击败我国2021年世锦赛冠军骆建佑。

由于世锦赛不设铜牌战，因此打入半决赛的球员都已锁定奖牌。晋级四强的男单除了普兰诺伊，还有昆拉武特（泰国）、奈良冈功大（日本），以及安东森（丹麦）。

这四人中，昆拉武特和安东森在世锦赛的最佳成绩都是银牌，其他两人则未晋级过半决赛，这意味着今年将诞生全新的世锦赛男单金牌得主。普兰诺伊接下来将挑战世界排民第三的昆拉武特。

时隔五年，西班牙名将卡罗琳娜再度打入世锦赛四强。（法新社）

女单方面，台湾名将戴资颖无缘站上领奖台，她与前世界第一的卡罗琳娜·马林（西班牙）交手时16比21、14比21落败。

30岁的卡罗琳娜是当今女单成绩最好的球员，一共获得三枚世锦赛金牌和一枚奥运金牌。身患重大伤病后的她时隔五年再次打入世锦赛四强，她接下来将与上届冠军、日本的山口茜争夺决赛资格。

另一场女单半决赛将在世界第一的安洗莹（韩国）与东京奥运冠军陈雨菲（中国）之间展开。