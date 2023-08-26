深陷唇吻风波 国际足联暂停西班牙足总会长职务

（巴塞罗那法新电）西班牙足球总会会长卢比亚莱斯（Rubiales）在女足世界杯唇吻女球员珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）的风波越演越烈，国际足联星期六（8月26日）宣布暂停卢比亚莱斯所有和足球有关的职务三个月，以彻查这起事件。

国际足联发表的声明说，星期六（8月26日）起暂停卢比亚莱斯全部有关足球的国内和国际职务。

在星期六较早时候，卢比亚莱斯为首的西班牙足总指珍妮弗撒谎，并扬言将对她采取法律行动。卢比亚莱斯拒绝引咎辞职，并宣称他和西班牙足总将逐步击破每一个谎言，也会采取法律行动来捍卫名誉。足总也把照片上载网站，试图证明是珍妮弗主动抱起卢比亚莱斯，强调足总会长并无说谎。

46岁的卢比亚莱斯在上个星期天（20日）的女足世界杯颁奖礼上亲吻珍妮弗，他早前解释这个吻是双方自愿的。然而，珍妮弗强烈反驳，她称自己感到“很脆弱，是受害者”，并通过西班牙女足工会（FUTRO）写道：“我想澄清的是，我从来没有同意过让他吻我，也从来没有试图抱起他。”

外界纷纷抨击卢比亚莱斯的行为，并要求他辞职，但他星期五（25日）在紧急大会上说自己不会辞职。

珍妮弗和其他80名球员，包括上周夺冠阵容的队友表示，他们将退出国家队，直到领导层被更换才愿意回来。

西班牙足总在声明中说：“西班牙足总尊重球员参加或不参加国家队比赛的决定，但球员有义务为国家队效力。”

西班牙政府已启动法律程序，寻求暂停卢比亚莱斯的职务。

国家体育委员会主席维克多·弗朗索瓦（Victor Francos）在新闻发布会上说：“政府今天启动程序，让卢比亚莱斯在体育法庭面前作出解释。如果体育法庭同意，可以宣布我们将暂停卢比亚莱斯的职务。”