斯特林两射一传助蓝军轻取卢顿 热刺两球吞樱桃

伦敦双雄“蓝军”切尔西（Chelsea）和“热刺”托特纳姆（Tottenham）分别在星期六（8月26日）的第三轮英超联赛轻取卢顿（Luton）和伯恩茅斯（Bournemouth），让对手吞下二连败。

波切蒂诺（Pochettino）率领的切尔西，在本地时间星期六凌晨凭斯特林（Sterling）在上下半场各进一球，并助攻杰克逊（Jackson）攻入个人英超首球，以3比0战胜升班马卢顿，终结跨赛季八场联赛不胜的尴尬，取得本季首胜。

切尔西在本场打出许久未见的赏心悦目进攻，斯特林更是拿出他去年加盟球队后的最佳表现。他在上半场第17分钟于右侧带球连续摆脱多位防守队员的包夹，漂亮破门，令人拍案叫绝。

斯特林的复苏和波切蒂诺不无关系。前者说：“我和他上个星期聊了一遍，了解了我在场上的位置，也知道了他对我的要求，就是这么简单。”

他说：“我要找回对足球的热爱，每天24小时只专注在足球上，专注在贡献进球和助攻，踢出绝佳表现。”

斯特林（7号）被换下时，得到主帅波切蒂诺的祝贺。（路透社）

波切蒂诺则称赞斯特林能有如此出色的表现，完全归功于斯特林自己。“他告诉我上赛季对他来说很艰难，但当一位球员感到开心时，我也很满意。当进攻球员可以进球或助攻时，那是最好的感受。”

对于首胜，波切蒂诺也说：“我很开心，因为拿到首胜永远是很重要的。这给球队带来信心，相信我们正在做的事。”

麦迪逊攻入首球后，和孙兴慜（左）及萨尔庆祝。（路透社）

热刺夺三分贺主帅生日

波切蒂诺的前东家热刺在同日晚上，客场以2比0拿下伯恩茅斯，开季保持两胜一平不败，为星期天（27日）迎来58岁生日的主帅波斯特科格鲁（Postecoglou）捎来大礼。

今年夏季从莱斯特（Leicester）转会到热刺的英格兰中场麦迪逊（Maddison）表现出色。他在第17分钟接到萨尔（Sarr）在中路送出妙传反越位成功，突入禁区单刀轻轻推射得分。

伯恩茅斯下半场加大攻势，但热刺在第63分钟浇了他们一桶冷水。左后卫乌多基（Udogie）和孙兴慜打出二过一配合后，前者在底线前回传，边锋库卢塞夫斯基（Kulusevski）将球射入网窝，攻入他为球会和瑞典国家队上阵27场比赛以来的首个进球，锁定胜局。