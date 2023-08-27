曼联逆转森林 库珀心里有苦难言

开局五分钟便落后两球，但裁判送出红牌罚球“大礼包”，助力曼联逆转取胜。

（曼彻斯特综合电）曼联（Man Utd）与诺丁汉森林（Nottingham Forest）上演进球大战，最终曼联在两球落后的情况下，主场3比2险胜。曼联主帅滕哈格（Ten Hag）喜上眉梢，客队主帅库珀（Cooper）对裁判的判罚有意见不敢言。

开场五分钟内，曼联球门就两度失守。比赛开局仅两分钟，诺丁汉森林后场解围仅经过两脚传递，就让前锋阿沃尼伊（Awoniyi）单刀赴会低射破门。比赛第四分钟，中场吉布斯-怀特（Gibbs-White）在右路开出自由球，曼联防守球员的注意力皆被前点争顶的球员所吸引，结果皮球砸到身高1米95的诺丁汉森林后卫博利（Boly）头上，折射进球门。

身高1米95的后卫博利（右二）头球破门，帮助诺丁汉森林取得2比0领先。（法新社）

两球落后的曼联奋起直追，在比赛第17分钟和第52分钟由埃里克森（Eriksen）和卡塞米罗（Casemiro）连扳两球，扳平比分。

第67分钟，卡塞米罗后场长传，森林后卫沃勒尔（Worrall）对曼联队长费尔南德斯（Fernandes）犯规。主裁观看录像助理裁判（VAR）之后，直接出示红牌，将沃勒尔罚下。

这样的判罚成为比赛的转折点。第72分钟，前锋拉什福德（Rashford）在左路找到空档突入禁区，结果被诺丁汉森林中场达尼洛（Danilo）撞倒，主裁再为曼联送上大礼，指向12码罚球线。随后，费尔南德斯主罚点球命中，曼联实现逆转。

曼联前锋拉什福德左路发起进攻。（路透社）

费尔南德斯赛后说：“我们表现出了伟大的品格。我们没有以我们想要的方式开始，但我们找回了状态。

“总的来说，大家的表现真的很好。我们保持耐心，知道如何控制球，这对拿到三分很重要。”

荷兰籍主帅滕哈格也认为，是球员们的领导能力、沉着冷静地坚持执行战术帮助球队扭转了局面。但他也觉得每支球队在赛季初期都有需要改进的地方。

“我们也无法避免。如果你想要成功，我们必须在这些地方取得进步，但你看到这支球队有很坚韧的性格和品质。这支球队有很强的精神，他们找到了赢球的方法。”

库珀：想多说一些真实想法但自己不能这么做

诺丁汉森林主帅库珀赛后接受采访时表示，开局如此理想是在他意料之外。至于裁判的判罚，自己有苦难言，又不敢发表太多个人意见。

诺丁汉森林主帅库珀在场边指导球员。（法新社）

库珀说：“比赛的开局甚至让我都感到有些不解，你当然会为比赛做一些预测，但不会是这么理想的开局，这也为整场比赛奠定了基调。”

对于裁判的两次关键判罚，库珀无奈自己不能做出太多表态。“有时你需要运气的帮助，但今天并没有。现在的裁判都是顶级的，他们有时间做好自己的工作，但今天却不是这样，我真的想多说一些我的真实想法，但我不能这么做。”