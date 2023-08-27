中国女单连续九届无缘世锦赛金牌 羽坛继续百花争艳

世界羽毛球锦标赛结束四强争夺，中国女单再次无缘金牌，陈雨菲星期六（8月26日）在半决赛不敌世界第一的韩国好手安洗莹，止步四强。

陈雨菲是去年的亚军得主，她当时败给主场作战的日本名将山口茜，无缘继东京奥运会夺冠后赢得世锦赛冠军。

韩国好手安洗莹表现稳定，本赛季第11次晋级国际赛决赛。（法新社）

今年再战，陈雨菲与安洗莹同个半区，但面对本赛季夺冠率最高的球员，前者无法更近一步。加上队友王祉怡、韩悦和何冰娇都已提早出局，意味着自2011年之后中国女单再度与世锦赛金牌无缘。

从过往的成绩来看，女单曾是中国的王牌项目，她们从2001年的世锦赛开始凭借龚睿那、张宁、谢杏芳、朱琳、卢兰、王琳和王仪涵曾豪取八连冠。在各国选手实力提升的情况下，之后的八届冠军都属于不同的选手，其中西班牙的卡罗琳娜·马林和山口茜分别取得三冠和两冠。

巴黎奥运周期，成绩最稳定的是安洗莹、山口茜、陈雨菲和戴资颖（台湾）。本届世锦赛中，大赛表现尤其出色的卡罗琳娜突破女单四巨头的统治，连续拿下戴资颖和山口茜闯决赛。中国其他女单如何冰娇、王祉怡和韩悦虽然在巡回赛偶尔有好表现，但却表现不稳定，尤其是来到大赛，通常在半决赛只留下陈雨菲一人挑战各路好手。

这和之前的“二王一李”的时代不同，当时李雪芮、王适娴和王仪涵都是夺冠热门，都有击败其他球员的能力。

羽坛百花齐放让比赛更添看点，女单四巨头之后，让人期待的是近来崛起的印度尼西亚球员玛丽斯卡未来能走多远，泰国女将李美妙和布桑兰能否与队友拉查诺组成集团优势，而前世界冠军卡罗琳娜、辛杜和奥原希望能否实现事业第二春。