梅西美国大联盟首秀进球 助迈阿密制伏纽约公牛

（纽约综合电）梅西（Messi）继续着他在北美足坛的魔术。在率队赢得北美联赛杯冠军以及打入美国公开杯决赛后，梅西新加坡时间星期天（8月27日）终于在美国足球大联盟（MLS）上演首秀。梅西候补出场，攻入一球，帮助迈阿密国际（Inter Miami）2比0客场战胜纽约红牛（New York Red Bulls），结束了球队在联赛中连续11场不胜的尴尬。

由于在三天前刚刚在美国公开杯半决赛中首发出场一直踢到点球大战，梅西这场比赛没有首发。虽然是客场作战，但纽约观众一直在喊：“我们要梅西！”这场比赛共吸引了2万6276名观众入场，是纽约红牛本赛季首场门票售罄的主场比赛，创下了该队主场的上座率纪录。

梅西到第60分钟终于候补出场。有限的上场时间没有限制他施展魔术。

第88分钟，梅西禁区前沿得球，他没有选择单打独斗，而是用盘带吸引防守，然后给队友，然后用跑动撕开对方防线。梅西得球后，迈阿密国际经过六脚传球。梅西期间三度接球，其中在第二次，他在禁区中央接球吸引了对方防线的全部注意力，之后分边交给18岁小将克雷马士奇（Cremaschi）。克雷马士奇传中，此时梅西竟无人防守，轻松将球敲入空门。

在迈阿密国际第九场比赛 梅西已进11球

这一进球令看台上的球迷目瞪口呆，感觉难以置信。这是梅西在迈阿密国际参加的第九场比赛，已经是第11个进球。除了美国公开杯半决赛，其余八场比赛梅西都有进球。

在梅西加盟前，迈阿密国际在大联盟东岸积分榜排名倒数第一。本场获胜后，他们23轮积21分，排名倒数第二。迈阿密国际在少赛两轮的情况下，落后第九名的芝加哥火焰11分，打入季后赛仍有难度。根据大联盟赛制，东西岸前七名直接进入季后赛，第八和第九名则要通过附加赛争夺最后一个名额。