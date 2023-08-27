杜普兰蒂斯成功卫冕 莱尔斯加冕三冠王

瑞典撑杆跳名将杜普兰蒂斯力压各国选手再度赢得金牌。他的对手、菲律宾的奥贝纳说：与他同个时代竞争是“悲喜交加”的。

（布达佩斯综合电）瑞典跳高名将杜普兰蒂斯（Duplantis）本地时间星期天（8月27日）在世界田径锦标赛男子撑杆跳决赛虽然无法缔造世界新纪录，但他在多人的见证下赢得冠军。

23岁的奥运冠军杜普兰蒂斯以6米10的成绩赢得金牌，他在三次尝试中无法达到6米23，若能如愿，这会是他第七次打破世界纪录。

他说：“这里氛围太棒了，有好多瑞典观众，也有来自世界各地支持我的人，一定要给他们奉上精彩的表演。感觉就像在斯德哥尔摩体育场一样，特别暖心，让我对比赛充满激情，更加渴望金牌。”

作为东京奥运会冠军、世锦赛卫冕冠军、和室内、室外世界纪录保持者，杜普兰蒂斯在这个项目上具备绝对统治力。他在当天的决赛中所有高度上都是一次过杆，直到完成6米10确定锁定金牌后，才向6米23的新世界纪录发起冲击。

杜普兰蒂斯继续说：“作为卫冕冠军，我能感受到压力，庆幸的是我克服了压力。当我意识到有可能挑战世界纪录时，没有给自己设限，尽量不把它看作世界纪录，而是我可以抵达的新高度。”

在这个项目中，银牌属于菲律宾的奥贝纳（Obiena，6米），铜牌则是澳大利亚的马沙尔（Marschall）和美国的尼尔森（Nilsen），他们的成绩为5米95。

奥贝纳赛后说，与杜普兰蒂斯同处一个时代是悲喜交加的，喜的是在激烈竞争中可以跳出6米的好成绩，悲的是跳到6米仍然只能得银牌。

“他（杜普兰蒂斯）的存在总可以让你不停地激励自己，努力做原本自己认为可能做不到的事情。令人遗憾的是，6米还不能夺冠，历史上这样的情况可能也不多见。”

马沙尔也说：“当杜普兰蒂斯在场上时，你永远不会是跳到最后的人。”

莱尔斯加冕三冠王

美国名将莱尔斯（Lyles）获得个人本届世锦赛第三枚金牌，他在男子4X100米接力赛携队友以37秒38赢得冠军。

意大利以37秒62居次，牙买加以37秒76获得铜牌。

莱尔斯数日前赢得男子100米和200米金牌，成为2015年博尔特之后首位“双料冠军”。他说：“这是我在这里获得的第三枚金牌。太棒了，太神奇了。无法做得比这个更好了。”

这场比赛一波三折，美国在前两棒占据明显优势，但他们在交棒时出现小失误，导致美国在最后一棒没有优势，与主要的三个对手并驾齐驱，不过他们还是依靠速度优势赢得最终冠军。