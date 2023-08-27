安洗莹挫三冠王卡罗琳娜 韩国首夺羽球世锦赛女单冠军

世界排名第一的安洗莹延续本赛季火热气势，在星期天（8月27日）晚上举行的哥本哈根世界羽毛球锦标赛直落两局击败三届冠军卡罗琳娜·马林夺冠，成为韩国羽坛首位在世锦赛夺冠的女单。

韩国队今年整体发挥非常出色，在女单、男双和混双都成功打入决赛，男双项目至截稿时间为止仍未开打，混双冠军则属于徐承宰／蔡侑玎。

世界排名创新高 安洗莹世界第一

前面几届世锦赛都倒在日本名将山口茜拍下，21岁的安洗莹今年凭借绝佳状态赢得七个巡回赛冠军和一个亚锦赛冠军，世界排名也创新高，来到世界第一。

从首圈到决赛夺冠的路上，安洗莹都是直落两局晋级的，除了在复赛遭到前世界冠军奥原希望（日本）的顽强抵抗，才以三局胜出。

此役迎战世锦赛三冠王卡罗琳娜，尽管后者状态同样出色，但在失误率极低的安洗莹面前，卡罗琳娜丝毫找不到克服的办法，首次在世锦赛输球。卡罗琳娜在前三次的世锦赛决赛都成功夺冠。

韩国混双首次战胜中国组合

此外，韩国混双徐承宰／蔡侑玎终于止住对中国组合郑思维／黄雅琼的连败，首次战胜对方，获得极具意义的世锦赛冠军，终结韩国20年的等待。

这是徐承宰／蔡侑玎职业生涯第十次与郑思维／黄雅琼交手，以21比17、10比21、21比18站上最高领奖台。韩国队上次赢得混双冠军是2003年的金东文／罗景民。

雅思组合此前已获得三次世界冠军，若这次夺冠将追平印尼名将利利亚纳的混双四金纪录。无缘金牌后，黄雅琼受访时说：“我觉得有挺多细节可以做得更好，如果第三局能重来我们应该能把握住机会。”

郑思维继续说：“这银牌对我们来说是种肯定，证明我们最近的状态挺好的，虽然说有点遗憾，我们能接受这个银牌，回去会继续努力，希望下次能换个颜色。”

徐承宰也与姜敏赫打入男双决赛，希望成为前辈金东文和朴柱奉之后，同时在单届世锦赛赢得双金的球员。

徐承宰／姜敏赫的决赛对手是丹麦组合阿斯特鲁普／拉斯姆森，无论是谁夺冠，这都是他们的首个世界冠军。

随着安洗莹和徐承宰／蔡侑玎夺冠，也确定韩国队是本届世锦赛大赢家，女双冠军属于中国组合陈清晨／贾一凡。