巴塞险胜比利亚雷亚尔 16岁亚马尔大放异彩

（巴塞罗那综合电）巴塞罗那（Bacelona）在星期天（8月27日）的西甲联赛客场以4比3险胜比利亚雷亚尔（Villarreal），16岁小将亚马尔（Yamal）大放异彩。

在该场比赛中，加维（Gavi）和德容（De Jong）早早为巴塞取得领先，但比利亚雷亚尔之后连进三球反超。险遭翻盘的巴塞在下半场稳住阵脚，依靠费兰·托雷斯（Ferran Torres）和莱万多夫斯基（Lewandowski）的进球，最终以4比3险胜，客场拿到下宝贵三分。

值得一提的是，这是边锋亚马尔在巴塞的第二次首发，他正逐渐获得主帅哈维（Xavi）的信任。本场比赛他两次射门击中门框，并为加维创造了首个进球，表现令人印象深刻。

队友罗贝托（Roberto）在赛后接受采访时说，巴塞为拥有亚马尔这样的年轻球员感到骄傲，“我鼓励亚马尔继续像这样踢下去。”

哈维：亚马尔给予很大帮助 16岁就创造许多进球机会

哈维也对亚马尔的表现感到满意，他补充说：“亚马尔又踢了一场精彩的比赛。他给予我们很大的帮助，在16岁这个年纪就为球队创造出了很多进球机会。

“我们必须关注青训学院的发展情况，考虑到我们所处的经济形势，更应该如此。”

目前巴塞以二胜一和积七分的成绩暂居西甲积分榜第三位，落后排列榜首的皇家马德里（Real Madrid）两分，希罗纳（Girona）则暂以净胜球优势占据“老二”之位。