费姆克连超两人 荷女队首夺世锦赛4X400米接力金牌

卫冕冠军美国队缺席，荷兰队凭最后一棒费姆克·波尔连超两人的出色表现，历史性首夺世锦赛女子4X400米接力金牌。

（布达佩斯综合电）2023年布达佩斯田径世锦赛星期天（8月27日）收官，在最后一项女子4X400米接力决赛中，荷兰队凭借最后一棒费姆克·波尔（Femke Bol）连超两人的出色表现，历史性首夺此项目的金牌。

费姆克在世锦赛首日的4X400米男女混合接力决赛中遭遇了在终点线前摔倒、将金牌拱手让给美国队的噩梦，但她之后在女子400米栏雪耻，以绝对的优势夺得该项目冠军。

超强队伍美国在女子4X400米接力预赛犯下在交棒区外完成交接的致命失误，被取消参赛资格。随着这一插曲，此项目的冠军悬念因此陡升。

在决赛中处于第九赛道的荷兰队在第一棒的最后100米被牙买加超越，第二棒后再被英国超越，但最后一棒的费姆克在最后几十米发挥出超强爆发力，连过英国与牙买加选手，以3分20秒72的今年最快成绩夺冠。

荷兰队在本届世锦赛的两枚金牌皆由费姆克贡献。

这名女将在受访时说：“我们前三棒跑得太好了，我觉得我必须尽自己所能完成比赛。

“我本想跑得耐心一些，但是最后我想‘不，我们必须拿下比赛’。这是我们第一次获得世界冠军，每0.1秒甚至是0.01秒都很重要。”

男子4X400米接力金牌则毫无悬念地落入卫冕冠军美国队的口袋，他们跑出的2分57秒31同样是今年的最快成绩，并且比亚军法国队快了超过一秒。

跳高女将雅罗斯拉娃为乌克兰夺得本届世锦赛的唯一金牌。（法新社）

乌克兰与印度获本届世锦赛唯一金牌

乌克兰与印度则分别从女子跳高及男子标枪收获本届世锦赛的唯一金牌。

上两届亚军、乌克兰女将雅罗斯拉娃·马胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）在女子跳高决赛中，以2米01力压来自澳大利亚的上届冠军埃莉诺·帕特森（Eleanor Patterson）夺冠。

俄罗斯在去年入侵乌克兰后，雅罗斯拉娃从家乡第聂伯罗逃亡至塞尔维亚城市贝尔格莱德。她在夺冠后说，能为乌克兰赢得金牌让她倍感骄傲，并迫不及待地想要回家向教练展示这枚金牌。

上届奥运会男子标枪冠军秋普拉为印度赢得了世锦赛首金，如愿成为了奥运与世锦赛双冠王。（路透社）

上届奥运会男子标枪冠军秋普拉（Chopra）则以88米17的成绩夺冠，为印度赢得了世锦赛首金。

秋普拉在两年前的东京奥运会扬威后，在去年的尤金世锦赛屈居亚军，所以对终于能当上奥运与世锦赛双料冠军深感欣慰。他说：“在获得奥运会金牌后，我真的很希望能获得世锦赛冠军。能赢得世锦赛金牌对国家队来说，是一件很棒的事，对我来说也是美梦成真。”

在世锦赛最后一天的另外三场决赛中，挪威名将英格布里特森（Ingebrigtsen）在男子5000米成功卫冕；肯尼亚的玛丽·莫拉（Mary Moraa）力压上届冠军阿辛·穆（Athing Mu），夺得女子800米冠军；巴林选手温弗雷德·雅维（Winfred Yavi）则是女子3000米障碍赛的新科世锦赛冠军。