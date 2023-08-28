曼奇尼出任沙特国家足球队主帅

（利雅得综合电）意大利国家足球队和曼市的前主帅曼奇尼（Mancini）出任沙特阿拉伯国家足球队主帅，双方签约至2027年。

现年58岁的曼奇尼于8月13日突然宣布辞去意大利主帅职务，原因之一是他与意大利足总会长格拉维纳（Gravina）在教练组成员任命方面发生矛盾。

两年前，曼奇尼带领意大利夺得欧洲足球锦标赛冠军，令人意外的是，他随后却无法率队获得2022年卡塔尔世界杯入场券。

曼奇尼在社交账号发布的视频中说：“我在欧洲创造了历史，现在是时候与沙特国家队一起创造历史了。”

他表示，非常荣幸能够担任沙特国家足球队的主教练，“相信这对我来说是一个很好的机会，可以在一个新的国家体验足球，尤其是考虑到足球在亚洲越来越受欢迎。”

曼奇尼也认为，沙特职业联赛接连出现顶级球员的身影，“这表明足球运动在这个国家的发展潜力巨大。”

曼奇尼将于9月8日上演执教沙特的首秀，届时将在纽卡斯尔参加对阵哥斯达黎加的热身赛。

去年底在卡塔尔世界杯小组赛首轮比赛中，沙特大爆冷门以2比1逆转战胜最终夺冠的阿根廷，当时的主帅雷纳德（Renard）来自法国。今年3月，雷纳德离任，接手法国女队的教鞭，并率队在刚结束的女子世界杯赛上闯入复赛。