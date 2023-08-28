范戴克染红离场 努涅斯梅开二度助红军反杀喜鹊

红军队长范戴克上半场解围时犯规吃下红卡被迫离场，十人作战的他们顶住纽卡斯尔的进攻，凭借乌拉圭中锋努涅斯的两个进球上演绝地大反击。

（纽卡斯尔综合电）“红军”利物浦（Liverpool）前锋努涅斯（Nunez）替补出场助球队在英超联赛反败为胜，他在本地时间星期一（8月28日）凌晨的比赛中连进两球，助10人作战的球队以2比1逆转纽卡斯尔（Newcastle）。

客场作战的利物浦此役踢得并不轻松，主队纽卡斯尔在圣詹姆斯公园球场凭借戈登（Gordon）在第25分钟的进球首开记录。红军在射门和射正次数上远不如对手，后卫范戴克（van Dijk）在第28分钟时，更是因解围时连人带球放倒伊萨克（Isak）而被红卡罚下。

范戴克染红离场，和裁判发生口角。（路透社）

努涅斯最后十分钟梅开二度

在接下来的近一个小时内，十人作战的红军顽强抵抗，坐在冷板凳的努涅斯在比赛接近结束时才获得上场机会，但他在最后十分钟里梅开二度，挽救了自己的红军生涯。

努涅斯赛后说：“我们团队在少了一名球员后表现得非常好。为了这样的时刻我们一直努力训练，我很高兴能进两球帮助球队获胜。”

他也更新了社交媒体，写道：“永不言弃！非常了不起的团队努力，谢谢你们的支持。”

红军一年前以创球会纪录的转会费签下了努涅斯，但这位乌拉圭中锋并没有踢出自己身价该有的表现，冬窗转会来了哈克波（Gakpo）后，努涅斯因伤病渐渐退出首发位置。此役在球队困难时刻，努涅斯以梅开二度的方式为红军挺身而出。

红军主帅克洛普（Klopp）赛后直呼这场比赛非常疯狂。“我执教过十人球队，有过1000场比赛，但从未有这样的时刻。在这个球场，这种气氛，一切都很疯狂。”

红军与另三队同积七分

经过三轮角逐，这场胜利帮助利物浦与领头羊“蓝月亮”曼市（Man City）保持两分差距，后者是目前唯一一队开季取得三胜的球队。

上季冠军曼市在主帅瓜迪奥拉（Guadiora）缺席和首席射脚哈兰德（Haaland）踢失罚球的情况下，客场2比1战胜设联（Sheffield Utd），继续在英超榜上领跑。

瓜迪奥拉因接受背部手术而没有出席本场比赛，预计9月下旬才重返教练席。

目前在积分榜上与红军同积七分的还有三支球队，他们是西哈姆（West Ham）、托特纳姆（Tottenham）还有阿申纳（Arsenal）。

阿申纳和布赖顿原本可以像曼市一样冲击开季三连胜，他们已取得了连续两场胜利，但在第三轮比赛中，布赖顿1比3败给西哈姆，阿申纳则2比2与富勒姆（Fulham）握手言和。

英超六大豪门球队中，曼联（Man Utd）和切尔西（Chelsea）表现普通，前者二胜一负积六分排名第八，后者一胜一和一负积四分排名第十。