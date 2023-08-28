凯恩梅开二度 助拜仁取得联赛两连胜

（慕尼黑路透电）英格兰球星凯恩（Kane）星期天（8月27日）在拜仁慕尼黑（Bayern Munich）主场联赛首秀中梅开二度，助球队以3比1击败奥格斯堡（Augsburg），取得联赛两连胜。

凯恩不久前以创联赛纪录的身价从英超球队“热刺”托特纳姆（Tottenham）加盟德甲，他在上周的联赛首秀中也有攻入进球。

凯恩近来好事连连，在德甲适应得还不错的同时，也迎来第四个孩子。

尽管球队在联赛中取得两连胜，主帅图赫尔（Tuchel）对整体表现仍不满意，尤其是上半场表现不太理想。

图赫尔在记者会上说：“在主场，我们并没有像我们平时所知道的那样自在地发挥。我们的表现没有达到训练时的水平。我们在主场比赛的节奏和方式上有问题。有时候你需要像第一个进球那样的幸运球。

“一旦我们进了第二个球，我们就冷静下来了。下半场我们踢得更好。”

拜仁从比赛一开始就压制着对手，但获得的进球机会却不多。直到奥格斯堡后卫乌多凯（Uduokhai）攻入乌龙球后，拜仁才取得1比0领先。

随后凯恩凭借罚球和下半场的进球帮助拜仁继续扩大领先优势，对手贝尔乔（Beljo）攻入挽回颜面的一球，但无济于事，拜仁最终以3比1胜出。

获得本场最佳球员的凯恩在禁区内无人防守，差点上演帽子戏法，但终场哨响前他的头球偏出了球门。

此役战罢，经过两轮联赛角逐的拜仁积六分暂排积分榜第二位，同分的柏林联盟（Union Berlin）以净胜球优势登榜首。