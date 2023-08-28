法国不敌拉脱维亚 篮球世界杯晋级无望

（雅加达综合电）东京奥运会银牌得主法国在篮球世界杯比赛中不敌拉脱维亚，连输两场后提前确定无法进入第二轮小组赛，队中的NBA球星巴图姆（Batum）称“不敢回家”。

拉脱维亚在比赛还剩37.7秒时反超比分，法国球员富尼耶（Fournier）错失关键抛投，拉脱维亚的扎加斯（Zagars）二罚一中给了法国绝杀机会，结果弗朗西斯科（Francisco）绝杀三分不进，最终拉脱维亚88比86逆转险胜法国。

富尼耶空砍全场最高的27分，拉脱维亚则是有四人得分上双，其中扎加斯和史密兹（Smits）分别砍下22分和20分。

法国球星巴图姆坐在场边若有所思。（法新社）

效力于NBA洛杉矶快艇（LA Clippers）的法国球星巴图姆说：“我对这件（国家队）球衣从未感到过羞耻，但这次不同了。

“我害怕回家，因为我们让很多人失望。这个国家的很多人都相信我们能有所作为。他们相信这一点，而我们并没有做到。”

首轮比赛，法国以65比95惨败给加拿大，加上本场比赛的失利，法国已无缘晋级，主帅科莱（Collet）形容这是“一场噩梦”。

他坦言，在上星期五（25日）首仗失利之后，他期待着球队能够有所改变。而前三节比赛法国确实打得更为出色，“但这并不够，因为星期五的那场比赛给我们留下了阴影。我们的战斗精神没有达到拉脱维亚的水平，尤其是在比赛的最后几分钟，这样的差异导致我们在比赛中输球。”

中国不敌南苏丹

另一边厢，中国69比89不敌南苏丹，输掉关键战役。南苏丹全场命中15记三分球，一场三分雨基本浇灭了中国的出线希望，归化球员李凯尔砍下22分也无力回天。

面对南苏丹球员的防守，李凯尔（1号）抛投得分。（法新社）

美国则是109比81大胜希腊，取得开门红。里夫斯（Reaves）替补出场得到15分、五个篮板和六次助攻，布朗森（Brunson）和爱德华兹（Edwards）各得到13分。希腊中锋帕帕扬尼斯（Papagiannis）得到全队最高的17分。