新计划资助“璞玉”健儿 成为东运夺金“绩优股”

（早报讯）我国政府宣布推出作为卓越体育奖学金（spexScholarship）前置计划的卓越体育潜力计划（spexPotential），为未来有机会赢得东南亚运动会金牌的潜力选手，提供每月津贴、海内外训练和参赛资助、体育科学、教育、职业生涯及个人发展等支持。

目前的卓越体育奖学金主要提供的多项支持，其对象是给在未来有机会成为亚洲乃至世界级运动员的我国健儿，而新推出的卓越体育潜力计划则进一步扩大资助范围。

卓越体育潜力计划设SP3和SP3P两个等级

新加坡体育理事会星期二（8月29日）在文告中指出，卓越体育潜力计划将设有SP3和SP3P两个等级。前者提供给两年内有可能摘下东运会金牌的我国选手，后者对选手在东运会摘金的期待则是在四年或以内。

这两个等级将依附于卓越体育奖学金S1到S3的五个级别之下，为本地选手的发展提供更全面的支持，并强化年轻选手成为资深选手过程的支助，期待更早地培育我国未来之星。新加坡体育学院和国家青年体育学院将和新加坡体育理事会联手，为被纳入卓越体育潜力计划的选手提供支持。

唐振辉：未经打磨宝石需更多支持才发光

卓越体育潜力计划审核委员会主席兼新加坡体育理事会副首席执行官卓文毅说：“我国高水平运动体制需要不断更新，以考量到处于不同发展阶段的各类体育人才的抱负和投入。

“在更年轻的选手们近期在各大运动会的出色表现后，我们是时候推出卓越体育潜力计划，来帮助他们激发潜能，成为顶尖运动员。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉也在社交媒体脸书及Instagram发文说：“未经打磨的宝石有时候需要更多的支持才能闪闪发光……卓越体育潜力计划是我们卓业体育计划的重要补充，因为它衔接了运动员通往拿到卓越体育奖学金的缺口。”

[Strengthening our HPS for TeamSG] Over the last few years, we have progressively enhanced the spexScholarship to... Posted by Edwin Tong on Monday, August 28, 2023

卓越体育潜力计划将和卓越体育奖学金一样，从今年9月1日起开放报名两个月。国家青年体育学院将评估所有卓越体育潜力计划的申请，及筛选适合人选进行面试。获奖结果将在2024年2月28日公布。