强吻球员或涉性骚扰 西班牙法院对足总会长启动调查

（马德里综合电）西班牙法院的检察官星期一（8月28日）对深陷强吻球员风波的西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales）是否犯下性骚扰罪行，展开正式调查。
西班牙足球联合会的区域主席随后以“不可接受的行为”为理由，呼吁卢比亚莱斯辞职，他们也呼吁对足总进行“深刻且迫在眉睫”的重组。
这些区域主席上星期五（25日）还对卢比亚莱斯坚称自己没错也绝不辞职的演讲喝彩，如今集体呼吁他下台，显示46岁的卢比亚莱斯已四面楚歌。
西班牙国家法院星期一针对卢比亚莱斯8月20日在世界杯颁奖仪式上强吻西班牙国家队前锋珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso），是否构成性骚扰罪而展开初步调查。法院发出文告表示，他们将联系珍妮弗，让她在15天内决定是否对卢比亚莱斯提出诉讼。
文告中说：“根据珍妮弗的公开声明，卢比亚莱斯所做出的行为并非双方自愿的。为了启动性侵犯、骚扰或性虐待等案件，受害方或其法律代表必须提起诉讼。”
法律消息人士告诉法新社，如果珍妮弗决定不提出申诉，检察官将“难以”推进此案。
国际足联上星期六（26日）宣布暂停卢比亚莱斯所有和足球有关的职务三个月，以彻查这起事件。但如果他接受西班牙足总19个区域主席的要求，就可能会在此之前下台。西班牙足总呼吁总会进行深刻和必要的结构改组，“以便让西班牙足球管理层步入新阶段。”
会长母亲反锁教堂绝食抗议
区域主席也祝贺西班牙女队夺得女足世界杯冠军。目前，包括珍妮弗在内的81名球员正在罢工，直到总会更换管理层为止。
卢比亚莱斯深陷性骚扰暴风眼，他的母亲安吉利斯·贝贾尔（Angeles Bejar）将自己反锁在南部海滨家乡小镇莫特里尔的一座教堂里，绝食抗议儿子受到的待遇。她坚称将持续抗议，直到“我儿子所遭受的不人道、嗜血的政治迫害”结束为止。