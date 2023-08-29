强吻球员或涉性骚扰 西班牙法院对足总会长启动调查

（马德里综合电）西班牙法院的检察官星期一（8月28日）对深陷强吻球员风波的西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales）是否犯下性骚扰罪行，展开正式调查。

西班牙足球联合会的区域主席随后以“不可接受的行为”为理由，呼吁卢比亚莱斯辞职，他们也呼吁对足总进行“深刻且迫在眉睫”的重组。

这些区域主席上星期五（25日）还对卢比亚莱斯坚称自己没错也绝不辞职的演讲喝彩，如今集体呼吁他下台，显示46岁的卢比亚莱斯已四面楚歌。

西班牙法院的检察官对西班牙足总会长卢比亚莱斯是否犯下性骚扰追罪行，正式展开调查。（路透社）

西班牙国家法院星期一针对卢比亚莱斯8月20日在世界杯颁奖仪式上强吻西班牙国家队前锋珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso），是否构成性骚扰罪而展开初步调查。法院发出文告表示，他们将联系珍妮弗，让她在15天内决定是否对卢比亚莱斯提出诉讼。

文告中说：“根据珍妮弗的公开声明，卢比亚莱斯所做出的行为并非双方自愿的。为了启动性侵犯、骚扰或性虐待等案件，受害方或其法律代表必须提起诉讼。”

法律消息人士告诉法新社，如果珍妮弗决定不提出申诉，检察官将“难以”推进此案。

国际足联上星期六（26日）宣布暂停卢比亚莱斯所有和足球有关的职务三个月，以彻查这起事件。但如果他接受西班牙足总19个区域主席的要求，就可能会在此之前下台。西班牙足总呼吁总会进行深刻和必要的结构改组，“以便让西班牙足球管理层步入新阶段。”

会长母亲反锁教堂绝食抗议

区域主席也祝贺西班牙女队夺得女足世界杯冠军。目前，包括珍妮弗在内的81名球员正在罢工，直到总会更换管理层为止。

卢比亚莱斯的母亲安吉利斯反锁在家乡教堂内绝食抗议，引来大批媒体追踪。（路透社）

卢比亚莱斯深陷性骚扰暴风眼，他的母亲安吉利斯·贝贾尔（Angeles Bejar）将自己反锁在南部海滨家乡小镇莫特里尔的一座教堂里，绝食抗议儿子受到的待遇。她坚称将持续抗议，直到“我儿子所遭受的不人道、嗜血的政治迫害”结束为止。