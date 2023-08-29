中超冠军武汉三镇陷财政危机 愿无偿转让球队

从中乙到中甲再到中超，武汉三镇队用四年时间完成“三级跳”，无疑是中超赛场上的一匹黑马。

（武汉综合电）2022年中国足球超级联赛冠军武汉三镇陷入财政危机，投资人将从9月起停止投资，并表示愿意无偿转让球队。此前，江苏苏宁在2020年夺冠后就宣告解散。

中超在8月27日战罢第24轮之后进入短暂的休战期，但中国足坛并没有因此消停。卫冕冠军武汉三镇星期一（8月28日）发布通告称，俱乐部投资人日前来函再次确认，自2023年9月1日起，停止对三镇俱乐部投入资金。8月31日前俱乐部的所有债务由现投资人承担，确保停止投入资金之日，俱乐部零负债。

通告也指出，投资人愿意以零对价方式无偿转让俱乐部100%股权，并且愿意将投资兴建的三镇俱乐部基地继续免费给武汉三镇使用。

此外，投资人也强调将一如既往关注支持武汉足球，不改初心深耕武汉青训。

根据中国国家企业信用信息公示系统的数据显示，武汉三镇足球俱乐部有限公司由武汉尚文之星体育产业有限公司持股，持股占比100%。而武汉尚文之星体育产业有限公司则由武汉尚文房地产开发有限公司持股，持股占比100%。

从中乙到中甲再到中超，武汉三镇队用四年时间完成“三级跳”，三年三冠的剧本被外界津津乐道。今年4月，武汉三镇以2比0战胜山东泰山，夺得超级杯冠军。作为中超卫冕冠军，武汉三镇本赛季10胜9和5负积39分，位列中超第六位。

不过在通告中，球队并未提及是否会继续征战亚冠。在亚冠小组赛中，武汉三镇与浦项制铁、河内FC、浦和红钻同分在J组。

巴西籍外援同日离队

与此同时，球队在发布公告当天也官宣巴西籍外援埃德米尔森（Ademilson）正式离队，这名29岁前锋随后在社媒发文，向武汉三镇及球迷告别。

效力于武汉三镇的巴西籍前锋埃德米尔森星期一正式离队。（互联网）

埃德米尔森在社媒写道：“嘿，所有的朋友们，我们要在这里和大家说再见了，感谢在这段时间陪伴我的队友、工作人员以及球迷。我非常感激能够经历俱乐部一系列非常重要的时刻，在这两年半的时间里，我们赢得了三个重要的冠军头衔。尽管这段日子里，我们经历了很多艰难和摸索的时刻，但快乐则是我们的主旋律，我们取得了伟大的成绩，我也非常荣幸成为俱乐部的第一名外援，并且为俱乐部的成长做出了贡献，这些所有难忘的时刻我会铭记于心，我也会永远支持武汉三镇。”

早前，江苏苏宁在夺得2020年中超联赛冠军后也宣告解散，投资者相继撤资，球队债务无法理清，这些也都直接反应出足球产业目前在中国国内面临巨大的压力。

中超公司董事长刘军被查

与此同时，中国足协相关负责人星期二（29日）通报称，中足联筹备组副组长、中超联赛有限责任公司董事长刘军已被有关部门带走调查。这是中超公司连续第四任董事长落马，前三任分别是李毓毅、马成全和于洪臣。

47岁的刘军是第四任被带走调查的中超公司董事长。（互联网）

据《北京青年报》报道，刘军也是自去年11月国足原主帅李铁之后，第14位被带走的中国足坛重要人物。而原计划于今年8月底结束的为期三个月的中国足协内部教育整顿工作，也将延长两周。