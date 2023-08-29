美网首轮三盘横扫对手 乔科维奇重返世界第一

（纽约综合电）美国网球公开赛星期二（8月29日）结束正赛首日的争夺，乔科维奇（Djokovic）首轮3比0横扫法国球员穆勒（Muller），重返世界第一排名。

面对穆勒的挑战，乔科维奇应对自如，耗时一小时35分钟，以6比0、6比2、6比3轻松取胜。

乔科维奇赛后称，自己对能再次回到这个球场打球感到兴奋。“我从比赛开始到结束都打得很不错。虽然出现一些小问题，但我喜欢这样的比赛强度。希望在下一轮也能保持这种状态。”

随着本场比赛的胜利，乔科维奇将在9月11日新一期的世界排名榜单上重返世界第一。第二轮他将面对西班牙选手萨帕塔（Zapata），后者稍早前以6比4、6比4、6比3淘汰美国选手奎因（Quinn）晋级。

鲁内爆冷出局

男单四号种子、丹麦名将鲁内（Rune）不敌西班牙选手巴埃纳（Baena），爆冷出局。四盘比分为3比6、6比4、3比6、2比6。

鲁内赛前曾公开表达对组织方将自己的比赛，安排在比较“偏”的五号球场的不满。

女单方面，世界排名第一的波兰选手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）仅用时58分钟，便以6比0和6比1轻取瑞典的丽贝卡·彼得森（Rebecca Peterson），将职业生涯大满贯首轮战绩改写为18胜1负。

强势开启卫冕之旅的伊加将在下轮对阵澳大利亚选手达里亚·萨维尔（Daria Saville）。