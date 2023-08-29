死亡组末轮双双大胜对手 德国澳洲男篮世界杯携手出线

此前爆冷逆转战胜芬兰的东道主日本无法再演奇迹，上半场就大比分落后澳洲，无缘出线。

德国和澳大利亚星期二（8月29日）在男篮世界杯E组末轮小组赛分别大胜芬兰和联合东道主日本，从这个死亡之组突围，晋级16强。

E组被称为本届世界杯的死亡组之一，因为德国、澳洲和芬兰都实力不俗。由多伦多猛禽（Toronto Raptors）得分控卫施罗德（Schroder）坐镇的德国实力平均，在赛前于国际篮联评估的各队战力榜中高居第二位。澳洲队里有九名美国职业篮球赛（NBA）球员，排名战力榜第六，是去年亚洲杯冠军。

芬兰则有犹他爵士（Utah Jazz）全明星前锋马尔卡宁（Markkanen）坐镇，本来也有望搅局。但他们本届打不出精彩表现，更在上一场丢掉18分的领先优势，爆冷被缺少洛杉矶湖人（LA Lakers）球星八村塁的日本以98比88翻盘，吞下二连败后已无缘出线，成为15年来首支在国际篮联比赛中输给亚洲队的欧洲队。

原本被认为陪跑的日本取得亚洲队本届首胜后，星期二无法重演奇迹。尽管上一场砍下28分和19个篮板的归化球员霍金森（Hawkinson）这场手感依旧火热，夺得全场最高分33分和七个篮板，但澳洲群星状态更佳，在上半场就建立22分领先优势，最终以109比89拿下胜利。

日本球星渡边雄太（右）和澳洲老将米尔斯是前队友，两人都曾效力于布鲁克林网队。（路透社）

在俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）的基迪（Giddey，26分、五个篮板和11个助攻）和华盛顿巫师（Washington Wizards）的库克斯（Cooks，24分、16个篮板和两个助攻）带动下，澳洲全队五人得分上双。

反观日本得分点较少，除了霍金森，只有两人得分上双。阵中唯一的NBA球员、菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）的渡边雄太攻下24分，富坚勇树摘下14分。

德国三连胜出线

芬兰防守漏洞不少，德国球星施罗德（中）在比赛中带球穿过对手。（法新社）

德国对芬兰一役，芬兰虽然在第一节以22比19取得领先，但他们下来防守却失误连连，德国最后以101比75轻松取胜，三战全胜拿下盟主资格。德国在第二局27比27时打出了10比0的得分潮，在上半场以47比39领先。

德国第三节开局再打了一个8比0，到了第三节还有近三分钟时以18分领先。芬兰看似没有什么办法，比赛早早就进入垃圾时间，双方主将陆续下场休息。

德国本场五人得分上双，施罗德和邦加（Bonga）各得15分并列全场最高。而芬兰只有三人取得双位数得分，马尔凯宁和塞帕拉（Seppala）各得12分，卡姆霍亚（Nkamhoua）贡献14分。

已出局法国艰难获首胜

在印度尼西亚首都雅加达举行的另一个死亡组H组比赛方面，前两场比赛吞下连败爆冷出局的东京奥运银牌得主法国，表现依旧挣扎。他们在主力球星戈贝尔（Gobert）因伤缺席的情况下，凭借最后一节还有六分多钟的11比0得分潮，才以85比79逆转战胜同样已出局的去年亚洲杯亚军黎巴嫩。

法国最后位居小组第三，下来将继续在第17至第32位排名赛争夺“安慰奖”。同组前二加拿大和拉脱维亚的盟主争夺战在截稿时尚未完赛。

A组方面，意大利以90比83赠给另一个联合东道主菲律宾三连败后，以两胜一负取得副盟出线。盟主多米尼加面对非洲国家安哥拉纠缠许久，在末节才拉开领先优势，以75比67胜出。