易建联宣布退役 结束21年职业篮球生涯

曾在美国职业篮球赛（NBA）效力的35岁中国篮球名将易建联在星期二（8月29日）深夜宣布退役。至此，2008年北京奥运会的中国男篮参赛球员已经全部退役。

易建联在中国社交网站微博上写道：“时间飞逝，眨眼间，篮球已经陪我走过了21年。经过慎重的考虑，今天我决定正式告别我的篮球职业生涯。”

国际篮球总会也通过微博献上祝福，写道“‘易’路有你！旅程因此而美丽。”国际篮总还发了一张2008年中国男篮的合影，并写道：“与一个时代挥手作别，易建联退役后，08中国男篮成员全部退役。”

易建联与姚明、王治郅和巴特尔并列，是中国篮球的四大内线球员，四人都曾先后登陆NBA。其中，1987年出生的易建联年纪最轻，他在2006年通过选秀加入NBA，在NBA辗转公鹿（Bucks）、网（Nets）、巫师（Wizards）以及小牛（Mavericks）等多支球队，并在2012年离开NBA回到中国。

中国篮球方面，易建联在2002年、年仅15岁就开始了职业篮球生涯，因为出众的身体条件被视作是天才球员。他在2008年随姚明、王治郅等队友在北京奥运会中打入八强，这也是中国男篮最后一次在世界大赛中打入八强。

之后随着姚明、王治郅退役，易建联有超过10年时间都是中国篮球的头号球星，期间在2011年和2015年两次赢得亚洲篮球锦标赛冠军。不过在世界大赛上，虽然易建联个人屡屡发挥出色，但中国队整体实力下滑明显，没能取得好成绩。

易建联没有参加正在进行的2023年篮球世界杯，就在他宣布退役时，中国队已经连败两场，小组出线无望。