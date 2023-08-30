热刺遭富勒姆点球淘汰 波斯特科格鲁尝上任后首败

（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）在星期三（8月30日）凌晨举行的英格兰联赛杯次圈赛中，意外遭富勒姆（Fulham）以点球淘汰，主帅波斯特科格鲁（Postecoglou）也因此吃下了他上任后的首场败仗。

这名澳大利亚籍主帅今夏刚从苏格兰球队凯尔特人（Celtic）转投热刺怀抱，虽然他在季前友谊赛中尝过败仗，但赛季正式开始后，热刺的状态不错，前三轮英超联赛取得了二胜一和的不败战绩，其中又以次轮主场以2比0打败曼联（Man Utd）最让人惊艳。

不过在这场客战富勒姆的联赛杯次圈赛中，波斯特科格鲁却为阵容大洗牌付出了惨痛代价。他在比赛中共换了九名上仗首发的球员，富勒姆虽也换了六人，但热刺的表现明显更挣扎，随着后防新援范德文（van de Ven）在第19分钟上演乌龙宴，富勒姆也因此获得了领先权。

‘怪事’助热刺正赛扳平

然而，比赛却在第56分钟发生了一件怪事，富勒姆后卫特特（Tete）的球鞋当时不知出现了什么问题，以致他必须冲进更衣室换鞋，富勒姆也因此被迫以10人应战，就在这段时间里，热刺凭前锋理查利森（Richarlison）的一记小角度头球扳平了比分。

不过，热刺未能再下一城，终结比赛。到了关建的点球战，热刺更因第三名主踢的球员桑切斯（Sanchez）踢失点球，特特随即又命中龙门而最终点球以3比5遭富勒姆淘汰。

针对球队输球是因为派出了太多边缘球员的指责，波斯特科格鲁在受访时说：“我要如何更了解我的球员？不是因为这是杯赛，我们就不重视它。”

“我们还处在自我发掘的阶段，而且我们也须要给这些球员机会，因为一旦被伤病干扰，我们将需要这些球员。”