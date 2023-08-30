阿尔卡拉斯与梅德韦杰夫晋级美网男单次轮

（纽约综合电）争取卫冕美国网球公开赛冠军的西班牙选手阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期三（8月30日）收到对手退赛礼取得开门红，第三种子的俄罗斯好手梅德韦杰夫（Medvedev）也轻取匈牙利球员巴拉斯（Balazs），双双晋级次轮。

展开卫冕征途的世界第一男单阿尔卡拉斯在纽约举行的美网首轮赛中对垒德国选手克普费尔（Koepfer），先以6比2取下一盘。比赛过程中明显不适的克普费尔第二盘2比3落后时，决定弃权比赛。

阿尔卡拉斯赛后说：“这不是晋级的最佳方式，但我要说的是我的状态很好。”

阿尔卡拉斯将在第二轮对上南非选手哈里斯（Harris），他若一路晋级，可能在半决赛与梅德韦杰夫展开强强对话。后者在首轮赛中以6比1、6比1、6比0轻取巴拉斯，全程仅费时74分钟，他下来的对手会是澳大利亚球员奥康奈尔（O’Connell）。

梅德韦杰夫的同胞卡恰诺夫（Khachanov）则在美网开局不利，这名在上届赛事杀进半决赛的第11号种子球员被世界排名第89的的美国选手迈克尔·莫（Michael Mmoh）以6比2、6比4、6比4淘汰出局。

维纳斯吞最惨大满贯败仗

中国选手王雅繁爆冷击败七号种子卡罗琳·加西亚晋级。（法新社）

中国球员则在首圈赛事创造历史，吴易昺以3比6、6比4、2比6、6比4、6比2，苦战五盘后险胜塞尔维亚老将拉约维奇（Lajovic），与张之臻一同跻身次轮，这是中国历来首次有两名网球男单球员闯入大满贯次轮赛。

在女单方面，从资格赛进圈的中国球员王雅繁以6比4、6比1爆冷击败七号种子卡罗琳·加西亚（Caroline Garcia）晋级。

维纳斯两个1比6不敌比利时资格赛球员格蕾特，吞下生涯大满贯24项比赛中最惨痛的败仗。（法新社）

饱受伤病困扰的七次大满贯得主、两届美网冠军维纳斯·威廉姆斯（Venus Williams）也两个1比6败给比利时资格赛球员格蕾特·米内恩（Greet Minnen），吞下生涯大满贯24项比赛中最惨痛的败仗。