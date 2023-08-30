唇吻门越演越烈 西班牙足总会长或遭禁足15年

参与纪律处分程序的消息人士告诉《每日邮报》，国际足联正在推动对卢比亚莱斯长达15年的禁足处罚，但卢比亚莱斯要因此遭受牢狱之灾的概率相对较低。

（马德里综合电）西班牙足球总会会长卢比亚莱斯（Rubiales）唇吻女足国家队球员珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）的事件持续发酵，他或将被国际足联禁止从事足球活动15年，但应该不至于被判入狱。

参与纪律处分程序的消息人士星期二（8月29日）告诉《每日邮报》，国际足联正在推动对卢比亚莱斯长达15年的禁足，这是他们章程允许的最长禁足期。西班牙检察官周一（28日）也宣布，他们已经开始对卢比亚莱斯的行为进行初步调查，并将为珍妮弗提供对卢比亚莱斯提起诉讼的机会。珍妮弗有两周的时间决定。

上周，珍妮弗在声明中否认与卢比亚莱斯的亲吻是双方自愿的，并表示她“感到脆弱，是性侵的受害者”。这表明一旦珍妮弗决定起诉，卢比亚莱斯可能会犯下性侵罪。

西班牙律师事务所的律师塞拉诺（Serrano）在接受ESPN采访时表示，根据西班牙法律，卢比亚莱斯的行为可被视为性骚扰。“(立法)对这种不当行为的处分是一至两年监禁，并吊销执照18至24个月。但在西班牙的问题是，受害者通常不会向警方报告这种不当行为，因为他们害怕失去工作。”

尽管这起事件发生在澳大利亚，但西班牙法律允许在当地法院起诉国民在海外犯下的行为。不过即便起诉成功，卢比亚莱斯也不太可能被判入狱。因为在西班牙，如果有罪的一方没有犯罪记录，也没有再次犯罪，两年以下的监禁通常是缓刑。

卢比亚莱斯亲吻珍妮弗这起事件发生在8月20日，当时西班牙以1比0战胜英格兰，夺得队史首个女足世界杯冠军，卢比亚莱斯在颁发金牌给球员时唇吻珍妮弗，这个举动引起国内外许多人不满并要他辞职。

卢比亚莱斯一开始对这件事不以为然，还说批评他的人是“白痴”，但事情越演越烈，他最终发布了一段道歉视频，但这并没有平息大众的怒火。

母亲绝食抗议

与此同时，卢比亚莱斯的母亲吉利斯·贝贾尔星期一在西班牙小镇莫特里尔的一所教堂内进行绝食，抗议儿子遭受了“不人道对待”。

吉利斯告诉记者，她要一直绝食，直到找到解决办法，“他不应该受到这样的对待”。

当天也有几十名莫特里尔当地居民聚集在教堂外，举着标语支持卢比亚莱斯和他的母亲。标语内容包括“停止追捕卢比亚莱斯，够了！”“我们说的是一个简单的亲吻，他并没有杀人。”

一些居民也认为，要求卢比亚莱斯下台是一种“过度”的惩罚。