我国邓莉颖夺力量举重世青赛金牌 创两项世界纪录

我国18岁小将邓莉颖在星期二（8月29日）于罗马尼亚举行的世界青少年力量举重（Powerlifting）锦标赛中，夺得女子14岁至18岁的57公斤以下级金牌，并改写两项世界纪录。

她在硬拉（Deadlift）环节中，以173公斤打破了由意大利选手奥乐塔·乔瓦纳（Auletta Giovanna）保持的163公斤世界纪录，她的408公斤总成绩也打破了由芬兰选手芬妮·拉米嫩（Fanny Lamminen）在2018年创造的392.5公斤世界纪录。

邓莉颖在受访时说：“我的首要目标是争取金牌，其他的都是额外收获。”

“不过，其实我也瞄准了深蹲（Squat）、硬拉和总成绩的世界纪录。虽然我最终没能创造深蹲的世界纪录，但能够达到其他的目标，我已经很惊讶，很高兴了。”

去年底接触力量举重 四个月前首次参赛

的确，邓莉颖去年底才刚刚接触力量举重，并在四个月前首次参加这项运动在本地的比赛，因此能在第一项国际赛就一举摘金，甚至创造两项世界纪录，绝对是个了不起的成就。

就读于工艺教育东区学院的邓莉颖说：“我曾打地板钩球和垒球，也曾短时间尝试橄榄球。一开始我到健身房纯粹只是为了健身和保持身体健康，最终决定参与竞技力量举重是因为我享受它的训练、这个社群，以及比赛当天的刺激感，并且我也得到了朋友和家人的支持。”

“最重要的是，它（力量举重）让我更了解自己，也教会我其他的生活技能。”

除了邓莉颖之外，23岁的我国选手杨长盛也在男子19至23岁的59公斤以下级别赛事中获得银牌。

这不是我国力量举重选手第一次在国际赛场上扬威，外表娇滴滴的法哈娜自2018年起就多次创造世界纪录。更早之前，叶哲仁和叶哲勉兄弟曾分别打破过14岁至18岁的66公斤以下深蹲，以及19岁至23岁的59公斤以下硬拉和总成绩的世界纪录。丹尼尔·诺贝尔也曾是14岁至18岁的120公斤以下硬拉世界纪录保持人。