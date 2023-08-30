不敌波多黎各 中国篮球世界杯三战皆败出局

中国三战全败排名小组垫底，将参加17至32名的排位赛，对手将是安哥拉和菲律宾。

（马尼拉综合电）中国星期三（8月30日）在菲律宾马尼拉举行的篮球世界杯小组赛B组最后一轮89比107不敌波多黎各，三战全败无缘出线。塞尔维亚和波多黎各晋级16强。

中国与波多黎各两队之前在世锦赛上有过三次交锋，中国的战绩是一胜二负，以往战绩并不占优势。

本场比赛，背负着两连败压力的中国依旧没能掌握场上主动，开场连续两个回合被对手抢断，半场结束，中国37比52落后。

下半场，波多黎各展现出速度快、力量强和外线投射精准等实力，打得中国毫无招架之力。中国仅能依靠周琦和李凯尔苦苦追分，连中国篮协主席姚明都在场边振臂怒吼。三节战罢，中国69比78落后九分。

末节，王哲林接连出现失误，被对手连续拼抢打出反击，最终中国吃下本届篮球世界杯第三场败仗。

数据方面，中国投篮命中率为48.5%，三分命中率为34.5%，波多黎各这两项数据均占优，分别为55.1%和47.1%。而且波多黎各此役有六人得分上双，沃特斯（Waters）砍下全场最高的22分。中国的赵睿取得全队最高的16分，李凯尔发挥不佳，仅取得九分、三个篮板和一次助攻。

输球后，中国将参加第17至第32名的排位赛，8月31日对阵安哥拉，9月2日对阵菲律宾。如果两场比赛不能全部取胜，大概率将无缘直通巴黎奥运会。

稍早前，塞尔维亚以115比83大胜南苏丹，以B组盟主身份晋级。

美国三战全胜晋级16强

在较早之前的C组比赛，美国以110比62大胜约旦，以全胜战绩小组出线。

首节比赛，美国迅速拉开比分，爱德华兹（Edwards）单节13分比约旦全队得分还多一分，美国以31比12结束第一节。次节霍李斯·杰弗森（Hollis-Jefferson）连续砍分，约旦得以缩小分差，但美国之后下起三分雨，节末再打出一波16比3的高潮，分差被拉开到20分以上。美国以62比33进入下半场比赛。

易边再战，美国开始练兵，但约旦仍难以实现反扑，三节战罢分差38分，比赛失去悬念。最终，美国110比62大胜约旦。

爱德华兹在比赛中送出暴扣，帮助美国轻松取胜。（法新社）

本场比赛砍下22分、八个篮板和四次助攻的爱德华兹赛后说：“教练部署得很好，把每个人都安排在正确的位置上，让大家能取得成功。”

美国下一阶段将挑战黑山和立陶宛。