蓝军太妃糖联赛杯险胜晋级 喜鹊第三圈硬碰曼市

（伦敦综合电）两支英超球队“蓝军”切尔西（Chelsea）与“太妃糖”埃弗顿（Everton）在本地时间星期四（8月31日）凌晨的英格兰联赛杯次圈赛饱受惊吓，险胜第四级对手，晋级第三圈。

切尔西与埃弗顿以2比1的比分分别击败英乙球队温布顿（Wimbledon）与唐克斯特（Doncaster），两支英超球队都是在落后的逆境下逆转对手。

不过，另一支英超球队设菲尔德联队（Sheffield United）则没那么幸运，与英甲球队林肯（Lincoln）踢成0比0平局后，点球遭对手以3比2淘汰。

恩佐·费尔南德斯制胜球成蓝军救世主



斯坦福桥出战切尔西，温布顿在球赛第19分钟就因为蓝军门将罗伯特·桑切斯（Robert Sanchez）在禁区内放倒哈里·佩尔（Harry Pell），而获得罚球机会，蒂利（Tilley）主罚一蹴而就。

切尔西掌握了绝大多数的球权，却一直无法突破温布顿的防守，一直到上半场伤停补时阶段，才凭借马杜埃凯（Madueke）的罚球扳平比分。

随后，恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）在球赛第72分钟为蓝军攻入制胜球，这也是阿根廷中场在今年以创英国转会费纪录从葡萄牙球会本菲卡（Benfica）加盟后的首个进球。

太妃糖下半场两个进球扭转战局



唐克斯特在主场对垒埃弗顿，昂塞德（Ironside）在第44分钟为主队建立1比0的优势。太妃糖主帅戴奇（Dyche）在下半场一口气更换三名球员，力挽狂澜。

本赛季新加盟的前锋贝托（Beto）第73分钟为埃弗顿扳平比分，丹朱马（Danjuma）在第88分钟锦上添花，将太妃糖带入第三圈比赛。这名为球队攻入制胜球的球员表示早该终结比赛的悬念。

他说：“松了一口气。这是场艰难的比赛，对于我们的表现，我不能说满意，我们早该终结这场比赛的悬念。”

喜鹊第三圈硬碰曼市



在结束第二圈的比赛后，英格兰联赛杯也为第三圈进行了抽签，英超新贵“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）将硬碰上赛季英超冠军曼市（Man City），两队刚在本赛季的英超交手，当时曼市在主场1比0力挫纽卡斯尔。

除此之外，蓝军也将在第三圈赛碰上另一支英超球队布赖顿（Brighton），“炮兵”阿申纳（Arsenal）则将与布伦特福德（Brentford）进行伦敦同城战。