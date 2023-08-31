梅西加盟后首哑火 迈阿密国际九连胜告终

（迈阿密综合电）阿根廷球星梅西（Messi）领衔的迈阿密国际（Inter Miami）在本地时间星期四（8月31日）早上的美国职业大联盟比赛中，主场与纳什维尔（Nashville）0比0踢和。梅西加盟球队后取得的九连胜，以及自己场场都贡献进球或助攻的势头，也就此告一段落。

梅西转战迈阿密后首九场进了11球，为球队赢得队史首座冠军——中北美联赛杯，并闯入了美国公开杯决赛。迈阿密国际日前在结束杯赛后的首场联赛，以2比0战胜纽约红牛（New York Red Bulls），终结联赛11场不胜的尴尬。

纳什维尔此前曾有联赛杯决赛经点球大战落败而无缘冠军的经验。虽然迈阿密本场在射门次数、控球率等方面都取得优势，但纳什维尔凭借出色的团队防守，成为梅西加盟后，首支零封迈阿密国际的球队。

在联赛杯决赛踢丢关键点球的纳什维尔门将帕尼克（Panicco）本场做出四次扑救，包括没收梅西在第61分钟的自由球，以及挡出梅西最后时刻的小角度低射。

迈阿密国际目前以24分战22分的战绩，排在联赛东部积分榜的倒数第二位，争夺季后赛资格仍不容易。根据赛制，东西部赛区各别排名前七的球队将获得季后赛资格，第八和第九的队伍通过附加赛争夺剩余名额。目前迈阿密国际落后排名第九的芝加哥火焰（Chicago Fire）10分，不过比对手少赛两场。

在还有10场联赛的情况下，迈阿密国际没有太多丢分空间。但在9月和10月的国际比赛日期间，美国联赛不会暂停，梅西可能因代表阿根廷国家队而缺席至少三场联赛。迈阿密国际能否在没有梅西的情况下继续前进，成为考验。