欧洲足联会长塞弗林：卢比亚莱斯唇吻球员不恰当

（马德里综合电）欧洲足联会长塞弗林（Ceferin）认为西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales）唇吻西班牙球员珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）的行为不恰当，不过他表明不会介入此事，以免影响国际足联纪律委员会的调查。

8月20日，西班牙夺得队史首个女足世界杯冠军，卢比亚莱斯颁发金牌给球员时唇吻珍妮弗，这个举动在国内外引发轩然大波。国际足联上星期六（8月26日）因此宣布暂停卢比亚莱斯所有和足球有关的国内外职务三个月，并展开纪律程序彻查这起事件。

卢比亚莱斯之后说，他将利用国际足联的调查来证明自己的清白。

欧洲足联会长塞弗林星期三（30日）接受法国报章《队报》访问时说：“（卢比亚莱斯）的行为当然是不恰当的。我们都知道，我也希望他知道这不恰当。目前来说，这已经足够了，因为独立的纪律机构会做出裁定。”

卢比亚莱斯态度坚决 认为这是你情我愿

尽管珍妮弗、她的队友和西班牙政府都谴责卢比亚莱斯的强吻举动，但46岁的卢比亚莱斯却持坚决态度，认为这是你情我愿的。

塞弗林说：“国际足联的纪律机构正在处理他的案子，我现在发表的任何评论都会显得在施压。”

他说，卢比亚莱斯已被停职，欧洲足联无需对他采取额外的举措，并对这一事件使西班牙的世界杯胜利蒙上阴影感到遗憾。

卢比亚莱斯母亲绝食抗议 送院治疗

另一方面，为了抗议自己儿子遭受“不人道对待”，卢比亚莱斯的母亲吉利斯·贝贾尔（Angeles Bejar）在家乡小镇莫特里尔的一所教堂内绝食三天后，被送到医院接受治疗。

教堂神父罗德里格斯（Rodriguez）告诉当地媒体说：“我必须告诉你，她癫痫发作，必须被送往医院。 她已经不在这里了。她很累，除了贫血还有很多（健康）问题。”