张之臻击败上届亚军鲁德 首闯美网第三轮

中国男子网球张之臻继续刷新他在大满贯的成绩，继今年在法网打入第三轮后，他在美网也缔造个人最佳成绩。他在第二轮击败上届赛会亚军鲁德，首次打进美网第三轮。

（纽约综合电）中国球员张之臻本地时间星期四（8月31日）在美国网球公开赛发挥神勇，拿下去年赛会亚军、五号种子鲁德（Ruud，挪威），职业生涯首进美网32强。

这是公开赛年代以来，中国首次有男球员击败击败世界前五。张之臻当时激战五盘，才以6比4、5比7、6比2、0比6、6比2胜出。他下一轮将迎战澳大利亚球员土方凛辉。

张之臻本赛季表现出色，出战了今年四大满贯正赛，还在法国公开赛闯入第三轮缔造个人大满贯最佳成绩。如今他在美网成功追平最好成绩，盼届时能更进一步。此外，张之臻今年5月还在马德里大师赛打入八强，创下中国男选手在大师赛的最好成绩，世界排名一度来到第52位。只要他下一轮能打败土方凛辉，就有可能在下期世界排名跻身前50。

目前世界第67的张之臻赛后说：“去年的美网是一段不好的回忆，今年有些不一样了。这场比赛每一拍都在争夺，每一拍的节奏都很快。我尽力把每一个球回到场内。”

对手鲁德给予张之臻很高的评价，认为他之后会给网坛带来威胁。

他说：“他打得很有侵略性，我认为他今天的正手比之前在法网更好。他让我打得很不舒服，说真的，他打得非常好。这与法网不同，在巴黎我获得了胜利，这里是不一样的比赛场地。张之臻的发球很棒，正手和反手都很漂亮，他在未来都会成为一个威胁。”

鲁德上次和张之臻交手是今年的法网第三轮，当时前者以3比1晋级。

张之臻所处的下半区非常精彩，大种子都已遭淘汰，五号种子鲁德、四号种子鲁内（Rune，丹麦）和七号种子西西帕斯（Tsitsipas，希腊）相继落马，前八种子只剩下世界第一的乔科维奇（Djokovic，塞尔维亚）。

世界第七的西西帕斯止步美网第二轮。（路透社）

西西帕斯遭爆冷

在男单次轮比赛中，另一位遭淘汰的高排名球员是世界第七的西西帕斯。他和世界第128的资格赛球员斯特里克（Stricker）大战五盘，最终5比7、7比6（7比2）、7比6（7比5）、6比7（6比8）、3比6败下阵来。

被低排名球员打败后，西西帕斯拒绝将责任归咎在他的新教练团体。在今年的四大满贯赛中，西西帕斯在澳网和法网分别打入决赛和复赛，但在温网和美网表现较不理想，分别止步第四轮和第二轮。

西西帕斯在8月初调整了他的教练阵容，让澳洲籍的菲利普西斯（Philippoussis）回归，父亲兼教练暂卸下执教任务。

瑞士小将斯特里克打入美网第三轮，缔造职业生涯大满贯最佳成绩。（路透社）

西西帕斯指出，教练的变化和他的失利没有关系。“我不会责怪任何人或我团队的任何成员。球场上的一切都应该在我的掌控下，如果我做不到这一点，我就不会做得好。”

21岁的斯特里克下一轮的对手是来自法国的邦齐（Bonzi）。