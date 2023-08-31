确保最佳状态 哈兰德封嘴睡觉戴防蓝光眼镜

（伦敦综合电）为了有良好的睡眠素质，以最佳状态出赛，刚赢得英格兰职业足球员协会（PFA）年度最佳球员奖的曼市前锋哈兰德（Haaland）透露他晚上封着嘴巴睡觉，并在睡前三小时戴上防蓝光眼镜。

23岁的哈兰德是在和美国网红保罗（Logan Paul）的访问中，透露生活习惯。他说：“我认为睡觉是世上最重要的事。要睡得好，简单如防蓝光眼镜的物品，阻绝房间里所有的讯号，真的很重要。

“你应该试试（用封口贴）封着嘴巴（睡觉），我自己这么睡觉。做很多事并不好，但一天做一些小事，长期下去真的会带来回报。”

哈兰德对自己非常严格，他健康的生活习惯也有助于自己在球场上的发挥。他上赛季首登陆英超，就以破联赛纪录的36球赢得金靴。他整个赛季攻入52球，成为曼市（Manchester City）取得欧冠、英超和英足总杯三冠王的功臣。

PFA颁奖礼 哈兰德萨卡获殊荣

出色的表现也让他当地时间星期二（8月29日）当选PFA年度最佳球员，成为继前曼联名将范尼斯特鲁伊（van Nistelrooy）后，第二位在首个英超赛季后就获得这个殊荣的球员。

阿申纳（Arsenal）边锋萨卡（Saka）则获颁最佳年轻球员奖。在年度英超阵容里，上赛季分别夺下前二的曼市和阿申纳占了11人中的九席，曼市五人，阿申纳四人。另两人分别是已转会到拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的前托特纳姆射脚凯恩（Kane）和纽卡斯尔右后卫特里皮尔（Trippier）。