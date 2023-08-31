美国大学排球赛 逾9万人进场创女子赛事最多观众纪录

（洛杉矶法新电）内布拉斯加大学林肯分校对垒奥马哈大学的美国大学女子排球赛，创下女子体育竞赛的观众人数世界纪录，改写巴塞罗那（Barcelona）对沃尔夫斯堡（Wolfsburg）在2022年女子冠军足球联赛的9万1648人世界纪录。

9万2003人到场观看比赛

当地时间星期三（8月30日），内布拉斯加大学林肯分校配合“排球日”活动，将本周比赛移师至户外，在林肯纪念体育场进行。总共有9万2003人到场观看比赛，见证主场球队战胜对手奥马哈。

该球场是男子美式足球校队的主场地，本来可容纳多达8万5000多人，再加上校方又于场中央增设座位，因此造就观众人数新纪录。

内布拉斯加大学林肯分校女排人气旺盛

内布拉斯加大学林肯分校女排是美国国家大学体育协会（NCAA）常胜军，在全美排名第四位，曾经五度夺下全国冠军。自2001年以来，内布拉斯加大学林肯分校女排保持着连续306场例行赛门票售罄的纪录。

今年2月，内布拉斯加州体育部宣布举办独特的“排球日”活动时，他们就想过要缔造历史。该队排球教练库克（Cook）和内布拉斯加州州长皮伦（Pillen），与大学体育主任阿尔伯茨（Alberts）概述了这一计划。

阿尔伯茨说：“我们要这么做。我希望这个数字足够大，以至于没有人敢试图打破我们的历史记录。”

内布拉斯加大学林肯分校以25比14、25比14、25比13胜出，他们在第二局结束后宣布入场人数，引起观众热烈反响。