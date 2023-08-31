男篮世界杯日本再逆转胜 中国巴黎奥运梦几乎破灭　

日本在第四节一度落后15分，但比江岛慎凭一己之力力挽狂澜，让日本几乎锁定巴黎奥运参赛资格。

男子篮球世界杯星期四（8月31日）进行第17到32名排位赛。联合东道主日本再度在末节上演绝地反攻，86比77战胜委内瑞拉，并在巴黎奥运门票资格战中占据绝对优势。背水一战的中国虽然同日以83比76拿下安哥拉，但要参加奥运得期盼奇迹。

世界杯同时也是巴黎奥运的资格赛，在六支亚洲队全数无法从小组赛出线的情况下，排位赛排名最靠前的亚洲队将拿到一席奥运资格。

六队中只有日本在小组赛取得一胜。由于小组赛成绩带入排位赛，这让他们在奥运资格争夺战中取得先机。面对委内瑞拉，日本重演第二场小组赛翻盘爆冷胜芬兰的戏码，克服最后一节还剩八分多钟时落后15分的逆境，取得胜利。

日本在比赛中一直作为追赶者的角色，但在主场观众的支持下，他们在最后一节打出了33比15的狂潮。得分后卫比江岛慎手感发烫，三分球七投六中，一共拿下23分，其中17分发生在最后一节，导演了这场逆转好戏，并当选全场最佳球员。值得一提的是，33岁的他是日本队内最年长的一员。

日本球星渡边雄太也贡献21分和八个篮板球；加上对垒芬兰时的逆转功臣河村勇辉也交出19分、四个篮板和11个助攻的出色数据，让日本几乎锁定了奥运门票。

中国逆转安哥拉夺首胜 但或功亏一篑

日本的胜利也代表着连续两天出战的中国虽然拿下首胜，但极有可能连续两届无缘奥运。中国此前在小组赛三战全败，净输80分，创下33年来他们在世界杯及前身世锦赛的最差战绩。

在非胜不可的压力下，中国主帅乔尔杰维奇舍弃小组赛表现糟糕的两届中国篮球联赛最有价值球员（MVP）、中锋王哲林，重用呼声更高的一届MVP得主胡金秋。

胡金秋（右）一洗之前上阵时间少的郁闷，带领中国取得本届世界杯的首胜。（路透社）

此前上阵时间加起来只有约12分钟的胡金秋也没有辜负众人的期待，25岁的他摘下全场最高的20分，包括在第三节为中国连续砍下10分，和全场坐板凳，前三场场均得分仅3.7分的王哲林形成鲜明对比。

不过中国本场也不是一帆风顺，他们上半场绝大部分时间落后安哥拉，最大分差是10分。中国在第二节还有四分钟时仍34比42落后，但归化球员李凯尔发挥实力，通过数次上篮同时制造对方犯规得到罚球，独自拿下九分，让两队在上半场结束时以45比45打平。李凯尔本场贡献17分、七个篮板和四个助攻。

控球后卫胡明轩的表现也相当不俗，共砍下16分。他在第一节尾声进了四个罚球缩小分差，也在下半场初段以两个三分球和一个上篮包揽了中国的首八分，确立了球队的领先优势。

在中日双双取胜的情况下，中国除了必须在星期六（9月2日）的最后一场排位赛大胜菲律宾，也要寄望日本惨败给首次参赛的非洲岛国佛得角，扭转多达54分的净胜分劣势，加上其他有利于自己的成绩才能拿到巴黎奥运资格，可谓难如登天。

尽管无法通过本届世界杯晋级巴黎奥运的大多数国家，还能通过明年另一场全球范围的外围赛争夺仅剩的四个资格。但就上届外围赛被四个欧洲国家包办资格来看，包括中国在内的亚洲队几乎不可能通过这个方式出线。