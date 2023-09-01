哈兰德、艾塔娜获颁欧足联年度最佳男女球员奖

（摩纳哥综合电）曼市（Man City）前锋哈兰德（Haaland）与主帅瓜迪奥拉（Guardiola），获选为欧洲足联年度最佳男球员与最佳男队主帅。

现年22岁的挪威籍前锋哈兰德在帮助曼市赢得欧冠、英超和英格兰足总杯三冠后，顺利入围年度最佳男球员名单，并最终击败了队友德布吕纳（De Bruyne）和2022年世界杯冠军梅西（Messi），赢得该头衔。

哈兰德评选结果为352分，梅西和德布吕纳则分别为227分和225分。

上赛季，哈兰德在各项赛事的53场比赛中攻进52球。他星期四（8月31日）在摩纳哥的颁奖典礼上说：“我在22岁时赢得了三冠王，可以说在某种程度上，我的梦想已经实现。”

“这个赛季我要保持冷静。在赢得欧冠之后，更多的目光会聚焦在我和我的球队身上。我们必须更加敏锐，且做好更加充分的准备。”

瓜迪奥拉同样是在众多顶流主帅中脱颖而出，将那波利（Napoli）主帅斯帕莱蒂（Spalletti）和国际米兰（Inter Milan）主帅因扎吉（Inzaghi）抛在身后，赢得年度最佳男队主帅称号。

由于瓜迪奥拉正在接受背部手术的康复治疗，当天并未现身颁奖典礼现场。（法新社）

年度最佳女球员奖由巴塞罗那中场艾塔娜·邦马特（Aitana Bonmati）获得，两周前她帮助西班牙夺得女足世界杯冠军。年度最佳女队主帅为荷兰籍主帅萨琳娜·韦吉曼（Sarina Wiegman），她率领英格兰杀入女足世界杯决赛，最终0比1不敌西班牙与冠军失之交臂。