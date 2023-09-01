美网激战五盘不敌对手 重炮手伊斯内尔结束职业生涯

（纽约综合电）美国“重炮手”伊斯内尔在当地时间星期四（8月31日）举行的美国网球公开赛男单次圈赛上断送两盘领先优势，激战五盘后不敌对手姆莫，含泪告别本次美网，也就此结束自己的职业球员生涯。

本届美网是现年38岁的伊斯内尔职业生涯的最后一项比赛，他在以6比3、6比4拿下前两盘后，以6比7（3比7）、4比6、6比7（7比10）连输三盘，让姆莫以3比2逆转晋级，两人在这场比赛激战近四个小时。

赛后情绪激动的伊斯内尔在接受媒体采访时把头埋在毛巾里说：“这很艰难。”

“这也是为什么我这一生付出了这么多的努力，就为了在这样的氛围下比赛。当然，我没能赢下所有的比赛。”

“像今天这样，在这些球迷面前比赛，得到这样的支持，感觉是很特别的。所以，谢谢你们。”

共打出1万4470个“爱司球” 为ATP史上之最

身高2米08，职业生涯最高排名为世界第八的伊斯内尔以强有力的发球闻名，他在职业生涯共打出1万4470个“爱司球”（发球直接得分），为ATP史上之最。在对垒姆莫的比赛上，他也打出了48个“爱司球”。

在历届美网赛事中，伊斯内尔曾在2011年与2018年打入复赛。

他说：“我想多参加一次美网，也做到了，所以总的来说，这是场有趣的比赛。当然，成绩是叫人失望的，不过我为自己职业生涯所取得的成就感到骄傲。”

“网球是我生命中很重要的一部分，要告别很艰难。这不容易，不过这一天始终会到来，要在情绪上为这一天做好准备很难。”

伊斯内尔今年不断面对伤病困扰，世界排名也一落千丈来到了第157位。

他说：“我想作出退休的决定对我来说相当简单。我已经38岁，在网球场上征战了很长一段时间。说真的，我已经不能再从这项运动要求什么了，它给了我很多美好的时光，我永远不会忘记。”