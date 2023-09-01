英联赛杯意外出局 热刺争取英超反弹

因对阵容进行大洗牌而在英联赛杯意外出局的托特纳姆，本轮英超必召回所有主力。对手伯恩利本季重返英超后已遭遇两连败，热刺预计能重返胜轨。

本周中意外止步英格兰联赛杯次圈，“热刺”托特纳姆（Tottenham）星期六（9月2日）晚重返英超联赛做客伯恩利（Burnley）必竭力争取反弹。

热刺在新赛季英超取得不错的开局，首轮与布伦特福德（Brentford）握手言和后，近两轮先后打败曼联（Man Utd）与伯恩茅斯（Bournemouth），升上积分榜第三位，本仗他们必剑指联赛三连胜。

热刺在日前的联赛杯对阵英超同袍富勒姆（Fulham），开赛没多久就送出乌龙球，以致一球落后，到了下半场才凭前锋理查利森（Richarlison）的进球扳平比分。不过，后卫戴文森·桑切斯（Davinson Sanchez）在点球战中失手，球队最终以点球败给富勒姆，提前结束本季的联赛杯征程，送给新帅波斯特科格鲁（Postecoglou）上任后的首场败仗。

由于热刺当时收起了大批主力，因此许多人认为，球队最终输球咎由自取。虽说波斯特科格鲁之后为自己的选择进行辩护，但相信孙兴慜、麦迪逊（Madisson）及库卢塞夫斯基（Kulusevski）等主力本仗必会回归热刺首发名单。

尽管理查利森上仗在进球后因伤被换下，但他的伤势预计不会太严重，本仗有望继续统领锋线。

伯恩利还在等待联赛首胜

伯恩利则刚好相反，他们在刚过的联赛杯凭替补球员阿姆杜尼（Amdouni）最后一分钟的进球力压诺丁汉森林（Nottingham Forest），顺利晋级下一圈，但这支上季英冠冠军在本季英超却遭遇了两连败，首仗主场0比3惨败给上季缔造“三冠王”霸业的曼市（Man City）不足为奇，上场联赛主场对垒上季英超第七名球队阿斯顿维拉（Aston Villa）也以1比3告负，因此本场比赛，他们的目标无疑是争取联赛首胜。

然而，联赛杯的胜利却让伯恩利付出了不小代价，两名后卫维蒂尼奥（Vitinho）、埃克达尔（Ekdal）和中场拉姆齐（Ramsey）都在比赛中挂彩，前两人甚至都是被担架抬出，本仗上场机会渺茫。

此外，前锋扎鲁里（Zaroury）也因为在对垒曼市时直接领到红卡而被禁赛三场，本仗继续坐球监。

尽管热刺在前个赛季客战伯恩利时以一球落败，但那是他们在两队近七次交手中的唯一败仗，因此相信已连续三场联赛进两球的热刺本仗能顺利反弹。

曼市有望喜获四连胜

同样将在星期六晚上登场的曼市，则将在主场迎战富勒姆。

曼市本季延续上赛季的良好势头，三连胜的战绩让他们稳坐积分榜榜首。

在上轮对垒设联（Sheffield Utd）的联赛中，曼市中场新兵多库（Doku）全程坐板凳，本仗可期待他的曼市首秀。

在序幕战以三球惨败给布伦特福德（Brentford）后，富勒姆在上轮联赛踢和了阿申纳（Arsenal），本周中联赛杯则以点球淘汰热刺，明显渐入佳境，曼市绝对不可掉以轻心。

不过，曼市是富勒姆的克星，近14次交手大获全胜，因此本仗如无意外将再胜对手，喜获联赛四连胜。