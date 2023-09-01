纽卡斯尔重返欧冠陷死亡组 遇大巴黎多特体米围剿

（摩纳哥综合电）时隔20年重返欧冠的英超新贵“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），在本地时间星期五（9月1日）凌晨于摩纳哥举行的欧冠小组赛抽签中落入死亡之组，和法国冠军巴黎圣日耳曼（PSG）、德国亚军多特蒙德（Dortmund）及意大利第四名体育米兰（AC Milan）同列F组。

这个小组集合了欧洲五大联赛中四个联赛的代表，谁能出线难以预料。PSG虽然已连续11个赛季从小组赛出线，但他们在梅西（Messi）和内马尔（Neymar）离队后实力被削弱，在法甲目前只拿下一胜两平，来到欧冠不能放松。

此外，曾七次赢得欧冠的体育米兰已彻底复苏，不仅前个赛季获得意甲冠军，上赛季也闯入欧冠四强之林。今年5月差点掀翻拜仁慕尼黑（Bayern Munich）德甲霸业的多特蒙德，也在过去五年中四次从欧冠小组赛突围。

面对经验丰富的对手，上次喜鹊参加欧冠时还在役的球队名宿希勒（Shearer）说：“好一个抽签，这是我们球迷会感到高兴的，这是我们都想要的。这是我们上赛季如此努力，想重新和强队较量的结果。我们确实做到了。”

曼联火拼拜仁 曼市抽上上签

其他英超队方面，曼联（Man Utd）和拜仁慕尼黑被分到A组，上演强强对决。本赛季从托特纳姆（Tottenham）转会到拜仁的前锋凯恩（Kane）将重回英格兰比赛。其他A组球队实力较弱，曼联和拜仁料能携手出线。

卫冕冠军曼市（Man City）被分到相对轻松的G组。同组对手中实力最强的德国球队莱比锡（Leipzig）上赛季曾被曼市在16强赛中两回合8比1横扫，塞尔维亚的贝尔格莱德红星（Red Star Belgrade）和瑞士的年轻人（Young Boys）应该也是手无缚鸡之力，无法阻挡曼市挺进。

时隔六年再参加欧冠的阿申纳（Arsenal）则在B组，他们继去年的欧联小组赛后将再次和荷兰的艾恩德霍芬（PSV）交锋。同组的还包括“欧联王者”塞维利亚（Sevilla）和时隔21年再参加欧冠的法国亚军朗斯（Lens）。

C组则有意甲冠军那波利（Napoli）和前主帅安切洛蒂（Ancelotti）领军的14届欧冠冠军皇家马德里（Real Madrid）交锋的戏码，值得一看。