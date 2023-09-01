受卢比亚莱斯唇吻门影响 西女足主帅比尔达或被炒

在西班牙足球总会会长卢比亚莱斯（Rubiales）的“唇吻门风波”爆发后，曾得到卢比亚莱斯力挺的女足国家队主帅比尔达（Vilda），尽管率队获得世界杯冠军，也可能被解雇。

来自西班牙足总内部的消息星期四（8月31日）称，在国际足联宣布暂停卢比亚莱斯职务三个月后，新成立的西班牙足总董事会已启动终止比尔达合约的工作，并制定遣散配套。

比尔达与球员们关系不睦

比尔达自2015年起担任女队主帅，但他和球员们的关系并不和睦。去年有15名国家队球员发起“兵变”，要求西班牙足总撤换比尔达，并改善队内“令她们身心受影响”的环境。虽然足总做了调整，但比尔达仍得到卢比亚莱斯支持，继续留任。

赢得世界杯后，卢比亚莱斯在此前引起争议的特别大会演说中，承诺将给比尔达一份四年的新合约，年薪达50万欧元（约73万2300新元），是他目前16万欧元年薪的三倍多。

虽然卢比亚莱斯在演讲时现场掌声不断，但随着外界施压及足总区域主席联合公开要卢比亚莱斯下台，目前他基本已被孤立。比尔达虽然也在大会中热烈鼓掌，但他过后也发出声明，谴责卢比亚莱斯唇吻球员珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）的行为，只不过没有提及要他下台。

西班牙民众走上街头，声援珍妮弗·埃尔莫索。（法新社）

代会长：未决定比尔达去留

目前的西班牙女队已无法正常运作，包括23名夺冠球员在内的81名西班牙球员已表示，不愿在卢比亚莱斯在位时再效力国家队。比尔达教练团队的11名成员也全都辞职。消息来源说，足总正在咨询球员，如果撤换比尔达是否能改变她们不愿再效力的决定。

西班牙足总代会长罗查（Rocha）在出席欧冠小组抽签仪式前说，他们下个星期才会见到比尔达，目前也还没决定他的去留。至于同样在演讲中热烈鼓掌的西班牙男队主帅德拉富恩特（de la Fuente），罗查保证他将肯定留队。

国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）也首次在风波爆发后发言。他感慨这件事完全不应该发生，卢比亚莱斯的行为破坏了西班牙首夺女子世界杯冠军应得的庆祝。

他说，国际足联纪律单位事后很快采取了必要行动，相关工作还将继续进行。国际足联也会继续专注于未来在赛场内外支持女性和女子足球的工作。