爱德华兹下半场发威 助美国击败黑山豪取四连胜

上半场一分未得的爱德华兹在下半场大爆发，砍下17分，帮助美国取得了本届男篮世界杯的第四场胜利。

小组赛三战全胜的美国，星期五（9月1日）在男篮世界杯次圈赛以85比73战胜黑山，豪取四连胜。

首节比赛，美国开局慢热，浪费了不少机会，但依旧以19比18领先一分进入第二节。次节，上个月刚与芝加哥公牛（Chicago Bulls）续签三年合约的武切维奇（Vucevic）在攻防两端大展神威，率领黑山抵挡住了美国的进攻，并以38比37领先一分进入下半场。

易边再战，双方打得依旧胶着，黑山保持微弱领先优势。但随后杰克逊（Jackson）、爱德华兹（Edwards）先后进攻得手，美国以61比55领先六分进入最后一节。末节，美国牢牢把握优势，最终以85比73力克黑山。

值得一提的是，上半场一分未得的爱德华兹在下半场找回手感，16投7中砍下17分。里夫斯（Reaves）和杰克逊分别进账12分和11分。

黑山这边由武切维奇和佩里（Perry）双枪苦苦支撑，前者得到18分并抢下16个篮板，后者得到14分并送出六次助攻。前锋拉冬契奇（Radoncic）也抢到10个篮板，帮助黑山在篮板球数压制美国。不过，黑山全场共出现多达22次失误，比美国足足多了10次，而且还为对手送上14次抢断机会，吃下苦果也在意料之中。

美国接下来将在9月3日对垒D组盟主立陶宛，黑山也将在同一天挑战希腊。

意大利逆转胜塞尔维亚 德国轻取格鲁吉亚

在美国拿下本届赛事四连胜的同时，意大利在落后16分的情况下，以78比76惊险战胜塞尔维亚，实现逆转。德国则是100比73轻取格鲁吉亚。

对阵塞尔维亚的比赛，意大利前锋丰泰基奥（Fontecchio）在下半场力挽狂澜，连续命中高难度中投，带领球队打出一波10比3的小高潮，反超比分。全场丰泰基奥14投11中，豪取30分、七个篮板和三次助攻。

意大利前锋丰泰基奥（蓝衣）在比赛中送出暴扣。此役他14投11中，砍下全场最高的30分。（路透社）

塞尔维亚的博格达诺维奇（Bogdanovic）此役手感不佳，三分球13投仅1中，不过依然得到全队最高的18分。

与格鲁吉亚的比赛，德国上半场战罢仅取得两分的领先优势，但球队在下半场进入佳境，五分钟内打出一波14比0的高潮，顺势拉开分差。第三节战罢，德国70比57领先13分。末节比赛，落后的格鲁吉亚一度陷入得分荒，德国再送出一波11比0，最终以27分的优势取胜。