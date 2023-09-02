不敌西哈姆 卢顿吞升上英超后首场主场败仗

（卢顿综合电）卢顿（Luton）星期六（9月2日）凌晨1比2不敌西哈姆（West Ham），吃下阔别31年回归英格兰最高级联赛后的首场主场败仗。

这是升班马卢顿在英超历来首场主场比赛，但比赛一开局就被做客的西哈姆牢牢掌控节奏。第37分钟，西哈姆凭借前锋博文（Bowen）的头球打破僵局。第85分钟，西哈姆再次扩大比分，后卫祖马（Zouma）在角球中抢到了第一点，头球攻门成功。伤停补时阶段，后卫安德森（Andersen）帮助卢顿在主场挽回一些颜面，前锋莫里斯（Morris）头球摆渡，安德森头球接力破门。

西哈姆前锋博文（20号）带球越过门将，试图攻门。本赛季四场比赛过后，博文已攻入三个进球，是队内最佳射脚。（路透社）

本赛季四轮过后，博文已为西哈姆攻入三个进球，成为队内最佳射脚。他在赛后说：“对我和球队来说，这是一个很好的开始，但我们也为球队只拿到10分而不是12分感到有些沮丧。”

卢顿后卫安德森（右二）头球攻门得手。（法新社）

西哈姆本赛季保持了三胜一和的不败战绩，目前积10分暂居积分榜第一位。而卢顿在本赛季遭遇了开局三连败，目前在联赛积分榜垫底。

卢顿主帅爱德华兹（Edwards）赛后说：“我们知道这会很困难，但没什么好害怕的，我也跟球员们说了，我很高兴我们经历了这些。”

爱德华兹也坦言，自己和球员都没有去考虑这场比赛的结果，但他们迫切希望能够得到一些东西来证明自己，给观众带来一些希望。