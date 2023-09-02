落后两盘逆转同胞杰雷 乔天王闯美网16强

（纽约综合电）塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）在两盘落后的情况下奋起反击，最终以五盘逆转同胞杰雷（Djere），闯入美国网球公开赛16强。

乔科维奇星期六（9月2日）在纽约举行的赛事中以4比6、4比6、6比1、6比1、6比3击败第32种子的杰雷，避开了无法闯入美网第二周赛事的窘境。他上一次在美网第三圈出局，是17年前败给澳大利亚名将休伊特（Hewitt）的遥远年代。

他赛后受访时说，这是多年来在美网打过的最艰难比赛之一，落后两盘时他还在更衣室里用怒气激励自己，“我对着镜子激励自己，我对自己惨不忍睹的表现无比愤怒，但最终只能对着自己大笑来提升士气。在我的职业生涯中，我曾经这样做过几次，但都没有成功，我感激今晚成功了”。

这名36岁的塞尔维亚球星接下来将迎战世界排名第105位的克罗地亚资格赛球员戈乔（Gojo），争夺最后八强席位。

美国小将可可逆转比利时选手埃莉斯

美国小将可可在美网第三圈落后一盘的情况下，以3比6、6比3、6比0击败比利时选手埃莉斯·梅尔滕斯。（法新社）

女单方面，最近状态极佳的美国19岁小将可可·高芙（Coco Gauff）也在落后一盘的情况下，以3比6、6比3、6比0击败比利时选手埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens），若在接下来第四圈的比赛中淘汰“丹麦甜心”卡罗琳·沃兹尼亚奇（Caroline Wozniacki），就可能在复赛中与世界第一女单波兰的伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）展开强强对话。