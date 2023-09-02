英超转会窗口再创纪录 曼市与努内斯签约五年

（曼彻斯特综合电）英超转会窗口关闭，据会计师事务所德勤星期六（9月2日）发布的报告，这次转会窗口中，英超球队在球员转会市场共花费了23亿6000万英镑（约40亿零219万新元），超过了去年19亿2000万英镑，创下新的纪录。仅在星期五（1日）截止日期当天，豪门球会就花费了2亿5500万英镑。

曼市（Man City）从狼队（Wolves）引进25岁葡萄牙中场努内斯（Nunes），双方签下五年长约。据英国多家媒体报道，努内斯的转会费为5300万英镑，但如果未来曼市出售努内斯，狼队将获得10%的二次转会分成。

努内斯现年25岁，去年狼队花费4500万欧元（约6600万新元）转会费将他从葡萄牙体育（Sporting Lisbon）签下，上赛季他为狼队出场39次，攻进一球，送出一次助攻。

努内斯也承诺，他将为曼市的中场注入更多的活力。他说：“我精力充沛，我经常跑步。英超竞争非常激烈，不论是进攻还是反击，节奏都非常快。这一点很适合我。”

狼队体育主管：对结局失望

然而，狼队体育主管马特·霍布斯（Matt Hobbs）则猛烈抨击努内斯试图强行转会曼市的行为。稍早前，努内斯因狼队拒绝曼市所提供的报价而选择不出席队内的训练。

霍布斯说：“我对这样的结局感到失望，并不是因为努内斯做了什么 ，但我们以一个对每个人都好的解决方案了结了这件事情。”

曼联再添两名新援

英超转会窗口关闭前，曼联（Man Utd）压哨引进中场阿姆拉巴特（Amrabat）和左后卫雷吉隆（Reguilon）两名新援，以增强球队的中后场实力。

摩洛哥籍中场阿姆拉巴特表示，成为曼联的一分子对他而言是一种巨大的荣誉。（路透社）

曼联没有透露阿姆拉巴特租借的财务细节，但英国媒体称，曼联支付了860万英镑，并购买选择权。

此外，曼联前锋格林伍德（Greenwood）也被租借至西甲的赫塔费（Getafe），这名21岁小将将迎来职业生涯新的起点。

曼联锋线小将格林伍德将转战西甲赛场。（路透社）

利物浦（Liverpool）方面，球队成功在英超夏季转会窗口期间挡住沙特球会伊蒂哈德（Al-Ittihad，也译吉达联合）追求萨拉赫（Salah）的1亿5000万英镑银弹攻势。虽然主帅克洛普（Klopp）一再强调萨拉赫是非卖品，但沙特转会窗口在9月7日才到期，这意味着这笔交易仍有可能进行。