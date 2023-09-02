曼联率新援犯境 阿申纳主场摆阵有优势

此前受到背伤困扰的新曼联前锋霍伊伦德这场能够上阵，但阿申纳整体阵容更加完整，加上拥有交手和主场优势，稍微被看好。

新赛季踢得有些磕磕绊绊的“红魔”曼联（Man United），本地时间星期天（9月3日）晚上11时30分将在新援助阵下，于英超焦点战客战“炮兵”阿申纳（Arsenal），要避免自1991年以来，首次连续三场客场输给炮兵。

曼联在英超赛季前三场取得两胜一负，虽然成绩看似还行，但明显还没进入状态。他们首轮被狼队（Wolves）压制，依靠后卫瓦拉内（Varane）的进球才险胜对手。红魔上周对垒诺丁汉森林（Nottingham Forest）前四分钟两度失守，好在过后连进三球逆转险胜。

次轮他们作客伦敦0比2不敌托特纳姆（Tottenham），时隔没多久再赴伦敦客战阿申纳，挑战更大。他们上次在酋长球场战胜对手是在四年前的英格兰足总杯，过后五次在这里交锋，只取得一平四败。

新援霍伊伦德和雷吉隆可上阵

不过好消息是，球队新丹麦前锋霍伊伦德（Hojlund）已伤愈，可以上场。曼联主帅滕哈格（ten Hag）说：“是的，他本周的训练还不错……我认为他已经准备好首发。”

曼联两名左后卫都受伤，雷吉隆的到来可以舒缓球队的人员压力。（法新社）

曼联也面对左后卫荒，他们在转会市场关闭前从托特纳姆租借雷吉隆（Reguilon）救火，以作为受伤的卢克·肖（Luke Shaw）和马拉西亚（Malacia）的替代者。滕哈格说，雷吉隆赶得及在本场比赛上阵。另一名较迟完成租借手续的摩洛哥中场阿姆拉巴特（Amrabat）则无法上阵。

虽然有新员来投，但曼联仍无法以最佳阵容上场。瓦拉内在对垒森林的比赛中伤退，将缺席几个星期；另一名新援中场芒特（Mount）仍在养伤。在保持相同阵型的情况下，霍伊伦德是否能和新队友配合融洽，将是关键。

状态不俗首入选国家队 恩凯蒂亚赫盼再屠魔

至于取得二胜一平的阿申纳在最后一天转会日没有再引援，反而将几名打不上位置的球员租借或出售。不过和红魔相比，他们多数主将都能上场，只有后卫新援廷贝尔（Timber）和中场埃尔内尼（Elneny）缺勤。

恩凯蒂亚赫对垒富勒姆时攻入一球，本赛季联赛已有两球进账。（路透社）

前锋热苏斯（Jesus）伤愈，在上一场炮兵被富勒姆（Fulham）逼平的比赛中替补亮相。另一名前锋恩凯蒂亚赫（Nketiah）也因近期表现出色，首次获得英格兰国家队征召。两人联合萨卡（Saka）、马蒂内利（Martinelli）等大将，都有能力威胁红魔防线。此前受伤的左后卫津琴科（Zinchenko）也已归队，加上解禁复出的右后卫富安健洋（Tomiyasu），球队防线实力同样增强。

红魔今年7月曾在美国进行的热身赛2比0战胜炮兵，但由于这并非正式比赛，参考价值有限。不过回顾往绩，双方交锋总是精彩纷呈。今年1月，正是恩凯蒂亚赫梅开二度，让阿申纳在主场以3比2绝杀曼联。双方最近四次交手都是主队胜出，最少有四个进球，令人期待本场也可上演进球战。