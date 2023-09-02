男篮世界杯战胜佛得角 日本获巴黎奥运门票

随着本场比赛的胜利，日本以五战三胜的战绩抢到亚洲第一宝座，阔别48年再进海外奥运。

（冲绳综合电）男篮世界杯星期六（9月2日）继续进行第17至第32名排位赛，日本主场以80比71击败佛得角，赢得2024年巴黎奥运会资格。中国则是客场75比96不敌菲律宾，连续缺席两届奥运会。

本届篮球世界杯将产生七个直通奥运会名额，而六支亚洲队伍只能有一个直通2024年巴黎奥运会的名额。日本五战三胜，胜场数领先所有其他亚洲参赛球队（中国、菲律宾、约旦、伊朗、黎巴嫩），阔别48年再次晋级海外奥运。

上届东京奥运会，日本以东道主身份参赛。而日本上一次海外参加奥运会，还得追溯到1976年的加拿大蒙特利尔奥运会，距离巴黎奥运会整整48年。

对阵佛得角的比赛，日本首节以两分落后，但第二节迎来大爆发，单节净胜对手15分，以50比37的比分进入下半场。

易边再战，日本在渡边雄太低迷的情况下，霍金森和富永启生扛起了球队进攻的大旗，将分差继续拉大至73比55。末节，佛得角掀起反扑狂潮，一度打出16比1的攻势，将分差追至仅剩三分。但关键时刻日本凭借主场优势稳住局势，最终以九分优势获胜。日本球员赛后紧紧相拥庆祝，渡边雄太泪洒赛场。

数据方面，日本的霍金森得到全场最高的29分，富永启生三分球八投六中，贡献22分；佛得角的塔瓦雷斯（Tavares）摘得全场最多的14个篮板球。

稍早前，南苏丹以101比78战胜安哥拉，同样以五战三胜的战绩，成为男篮世界杯中排名最高的非洲球队，抢到参加巴黎奥运会的门票。

中国21分惨败菲律宾

当天另一场比赛，菲律宾坐拥主场优势，在比赛第三节疯狂碾压中国，最终取得胜利。

比赛开局不久，中国的张镇麟就送出一记暴扣，点燃全场。（法新社）

上半场比赛，双方比分胶着，中国以40比39带着一分的微弱优势进入下半场。第三节比赛菲律宾完全掌控了局势，克拉克森（Clarkson）短短四分钟内狂轰20分，单节净胜中国23分。末节比赛失去悬念，中国吃下本届世界杯的第四场败仗。