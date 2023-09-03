郑钦文王欣瑜携手闯美网16强

（纽约综合电）中国女单郑钦文和王欣瑜缔造个人在美国网球公开赛历来最好成绩，两人携手打进第四轮。

这也是首次有两名中国球员同时跻身美网女单16强。

此前，中国两位女单在大满贯同时打进16强，都只四次发生在澳大利亚公开赛，分别是2010年（郑洁、李娜）、2011年（李娜、彭帅）、2012年（郑洁、李娜），以及2023年（朱琳、张帅）。

20岁的郑钦文目前在中国女网排名最高，身为23号种子的她在本地时间星期天（9月3日）历经2小时39分钟的鏖战，以2比1逆转击败意大利球员露西娅·布隆泽蒂（Lucia Bronzetti）。

这是郑钦文职业生涯第二次与露西娅的交手，尽管前者在上次的交手中胜出，但这次再度较量，郑钦文胜得并不轻松。两人前两盘各取一胜。

郑钦文在决胜盘2比0领先的情况下被对手连追四局，不过她稳住阵脚，顶住压力连保带破，最终以6比3、4比6、6比4胜出。随着在第三轮赛事胜出，郑钦文也追平了个人在大满贯的最好成绩，她接下来将与五号种子昂斯·加博尔（Ons Jabeur，突尼斯）争夺八强资格。

不得不提的是，昂斯是去年的赛会亚军。她在第三轮经过一番激战后以5比7、7比6（7比5）、6比3打败捷克球员玛丽·鲍兹科娃（Marie Bouzkova）。

昂斯说：“她（郑钦文）的正手很强，这肯定会是一场艰难的比赛。”

男单方面，种子球员阿尔卡拉斯（Alcaraz）、梅德韦杰夫（Medvedev）和卢布列夫（Rublev）等均顺利晋级下一轮。在老少双雄的第六次交手中，来自瑞士的三次大满贯得主瓦林卡（Wawrinka）遗憾出局，世界排名第六的意大利球员辛纳（Sinner）以6比3、2比6、6比4、6比2晋级16强，下一圈将硬碰德国好手兹维列夫（Zverev）。