拉脱维亚胜巴西进八强 缔造男篮世界杯最佳成绩

（雅加达综合电）首次参加男篮世界杯的拉脱维亚继续他们的黑马之旅，他们星期天（9月3日）在印度尼西亚首都雅加达举行的16强赛以104比84击败巴西，晋级八强。

拉脱维亚与巴西的这场比赛非常关键，此役胜出的球队才能晋级下一轮。拉脱维亚把握好机会，在开局就以9比2领先，尽管巴西一度实现反超，但拉脱维亚很快地就把领先权夺回来。

拉脱维亚的核心球员波尔津吉斯（Porzingis）因伤缺阵，尽管阵容不完美，但他们凭借流畅的进攻继续扮演大黑马角色。在暂停期间，主教练班奇（Luca Banchi）激情呐喊：“我们不能再以这样的方式失误了！都给我打聪明的篮球，这才是我需要的，只需要打简单高效且聪明的篮球！”

拉脱维亚在第三节打出36比21的分差，扩大领先优势，最终获得大胜。他们在本届世界杯表现神勇，他们在晋级的路上已击败了东京奥运会银牌得主法国和上届冠军西班牙。他们将在下一轮与斯洛文尼亚或德国争夺一席四强资格。

对于球队首次参赛便打入八强，班奇赛后受访时说，自己作为教练的目标是“让球员自主”，他相信他们已经做到了。

“我相信这支球队不再需要教练了。他们稳定又清醒，随着比赛给自己注入越来越多信心。当我们得做出一些选择时，他们知道我要求什么，他们知道什么风格是有效的。”

拉脱维亚全队共有五人得分上双，格拉祖利斯（Grazulis）24分、扎加斯（Zagars）17分、贝尔坦斯（Bertans）14分，库鲁茨（Kurucs）12分，斯米茨（Smits）则拿下10分。

在其他比赛中，美国和立陶宛展开头名之战，立陶宛最终以110比104胜出，将在八强与塞尔维亚展开对决，美国的对手则是意大利。

本届世界杯在印尼、菲律宾和日本举行，比赛最后阶段将全部转移到菲律宾首都马尼拉进行。