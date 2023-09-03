早早破门 利物浦三球轻取维拉

在星期天（9月3日）的英超联赛中，“红军”利物浦（Liverpool）坐镇主场，3比0轻取阿斯顿维拉（Aston Villa）。红军在新赛季英超中取得了三胜一和的成绩。

红军本场取得梦幻开局，在第三分钟就取得进球。亚历山大·阿诺德（Alexander-Arnold）开出角球，两队球员在中路都没能顶到皮球，埋伏在禁区外的利物浦中场索博斯莱（Szoboszlai）跟上左脚扫射，直接破门。这位奥地利中场在夏季转会窗口刚刚加盟，这是他在红军的首个进球。

作为实力较弱的一方，客场作战的维拉自然以防守反击的战术部署比赛，但利物浦早早进球，打乱了他们的计划，这也让红军在之后的比赛获得更多空间，踢得游刃有余。

第22分钟，利物浦中场策动快速进攻，萨拉赫（Salah）反越位成功，得球后直接左脚外脚背“撩”传给努涅斯（Nunez）。努涅斯直接射门，维拉后卫卡什（Cash）躲闪不及，皮球打在后者的身上后反弹入网。这球算作是卡什的乌龙球，红军2比0领先。

努涅斯本场进球运不佳，他在第39分钟再次小角度射门，可惜皮球打在立柱上，没能扩大比数。不过下半场开始后不久，这名乌拉圭国脚在第55分钟助攻萨拉赫进球，将比数锁定在了3比0。

本场获胜后，红军开局三胜一和，和托特纳姆（Tottenham）与西哈姆（West）同积10分，战绩仅次于四战全胜的曼市（Man City）。本轮英超结束后，国际足坛进入国家队比赛周，英超联赛将在9月16日展开第五轮的争夺。