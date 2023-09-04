不敌阿申纳 曼联跌至积分榜第11位

“红魔”前锋桑乔未被列入本场比赛的大名单，主帅滕哈格称他表现不佳，但桑乔反驳，称自己一直是替罪羔羊，事件背后还有其他原因。

（伦敦综合电）“红魔”曼联（Man Utd）星期天（9月3日）晚做客酋长球场，结果1比3不敌“炮兵”阿申纳（Arsenal）。此役“红魔”前锋桑乔（Sancho）未被列入大名单，主帅滕哈格（ten Hag）将原因归咎于他训练时表现不佳，但桑乔反驳称自己是替罪羔羊。

该场比赛，炮兵借主场优势在数据上稍稍占优，控球率55%，并有17脚射门机会。不过，前锋拉什福德（Rashford）在比赛第27分钟首开纪录，帮助曼联打破僵局。仅过了一分钟，炮兵队长厄德高（Odegaard）便扳平比分。1比1的比分一直保持至常规时间结束，伤停补时阶段，炮兵中场赖斯（Rice）和伤愈复出的热苏斯（Jesus）再各入一球，帮助阿申纳在主场全取三分。

值得一提的是，替补上场的19岁小将加纳乔（Garnacho）在比赛第88分钟接获队友直塞单刀赴会推射破门。可主裁在观看录像助理裁判（VAR）后，认定加纳乔越位在先，进球无效。

然而，从慢镜头回放看，加纳乔的越位并不明显，主裁做出进球无效的判罚引起争议。

曼联小将加纳乔在比赛第88分钟攻入一球，但主裁认为他越位在先，进球无效。（法新社）

曼联主帅滕哈格说：“我们需要更多的运气来赢得比赛。（加纳乔的进球）没有越位。视频回放的角度不对。双方本场比赛表现势均力敌，胜利很有可能会属于我们。当加纳乔攻进（那个被判无效的）球时，我们也就赢得了这场比赛。”

曼联队长费尔南德斯（Fernandes）也说：“事实就是这样，如果这是越位，我们也不能做什么。这是一场精彩的比赛，虽然我对比赛结果感到失望，但球队的表现和激情依然存在。如果我们坚持这样做，我们就会取得成功。”

此役战罢，阿申纳以三胜一和的战绩升至积分榜第五位，曼联则是二胜二负跌至积分榜第11位。

桑乔：我一直是替罪羊

赛后，当主帅滕哈格被问及桑乔为何不在此役大名单时，他解释说，因为桑乔在训练时的表现（不佳），所以没有选择他。

滕哈格说：“在曼联，你必须每天都达到一定的水平。我们在锋线上还可以做出选择，所以这场比赛他没有入选。”

对于这样的解释，桑乔并不买账，他随后在个人社交平台上贴文为自己辩护，称“不要相信你读到的一切”，暗指滕哈格没有道出实情。

桑乔写道：“我不会允许人们说出完全不真实的事情，本周我在训练场上表现得非常好。我相信这件事还有其他原因，但我不想细谈。我一直是替罪羊，这是不公平的！我尊重教练组做出的所有决定，能和优秀的球员一起踢球，我很感激，我也知道每周都会是一个挑战。无论如何，我将继续为这支球队奋斗！”