两助攻助迈阿密战胜上季冠军 梅西征服好莱坞

（洛杉矶综合电）梅西（Messi）加盟美国足坛后，新加坡时间星期一（9月4日）首次到洛杉矶，在看台上的一众大牌明星面前继续上演足球魔术。虽然没有进球，但梅西两次助攻队友得分，帮助迈阿密国际（Inter Miami）3比1战胜上届美国足球职业大联盟冠军洛杉矶（LAFC）。

这是梅西加盟迈阿密国际后，首次到洛杉矶比赛，吸引了哈里王子夫妇、好莱坞巨星莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonard DiCaprio）、汤姆·霍兰德（Tom Holland）、歌手赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）以及NBA球星詹姆斯（James）、哈登（Harden）等一众明星观赛。解说员直呼，半个好莱坞都来看梅西了。

梅西（左）赛后将球衣交给好莱坞明星欧文·威尔逊（中带帽者）一家留念。（路透社）

梅西没有在比赛中进球，他上半场错失一次单刀。不过下半场他用另一种方式上演了魔术。第51分钟，梅西中场吸引防守送出直塞，他的老队友阿尔巴（Alba）心领神会前插冲入禁区，获得直面门将的单刀机会，轻松破门。

第83分钟，梅西接获队友后场长传，从中圈开始带球长驱直入。在吸引了对方全部防守球员注意力后，梅西急停横传，队友坎帕纳（Campana）无人防守，跟进推射远角得分。

梅西这两次助攻让迈阿密国际一度3比0领先。洛杉矶在比赛临近结束时，才扳回一球，迈阿密国际最终3比1胜出。

洛杉矶是上赛季美国足球职业大联盟的冠军，目前他们在西岸排名第三。迈阿密国际在梅西加盟前，是东岸排名垫底的球队，但自从梅西加盟后，他们不仅夺得了北美联赛杯冠军，在美国公开杯也闯入决赛。在大联盟中，梅西至今率队取得了两胜一和的战绩，脱离榜末，排名第14。

迈阿密国际目前在少赛两场的情况下落后第九名特区联队（DC United）八分，仍有进入季后赛的希望。不过梅西这场比赛过后就会离队参加国家队比赛，他将在迈阿密国际缺阵一场。