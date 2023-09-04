多特女足13比0痛宰对手 本地女将陈乐恩进球助攻双戴帽

德国多特蒙德（Dortmund）女队在星期天（9月3日）的本季首场主场联赛以13比0横扫对手DJK黑尔滕，我国18岁女将陈乐恩进球与助攻双双“戴帽”，闪耀全场。

为追求足球梦而在今年6月放弃美国奖学金，加盟多特蒙德女队的陈乐恩，本仗只用了三分钟便助攻队友曼迪·莱恩哈特（Mandy Reinhardt）进球。曼迪是此役另一名表现出众的球员，她在第三分钟首开纪录后，再于第47、第60、第63、第76和第78分钟破门，包办了球队本仗近一半的进球。

在第18分钟助攻另一名队友玛丽·格罗赫（Marie Grothe）进球，将比分改写为3比0后，陈乐恩在第43分钟斩获她的联赛首个进球。

第55分钟，陈乐恩贡献了她的第三个助攻。两分钟后，她梅开二度，第64分钟则完成了进球帽子戏法。

我国女将的出色表现获得了在场球迷的高度认可，最终获选为比赛最佳球员，而陈乐恩赛后也通过社交媒体表示荣幸。

陈乐恩是本地首名在欧洲联赛踢球的女足球员，同时也是多特女足引进的首名亚洲球员。在今夏的季前友谊赛中，陈乐恩已充分展现她的足球才华，在8月4日至6日举行的Peuler Deerns杯赛中以五个进球当选比赛最佳射脚。

多特女足两年前才刚刚成立，但她们已连续两个赛季升级，本季征战的是德国第五级联赛。

尽管挑战逐年提高，但多特女足依然游刃有余，本季序幕战以5比1痛宰德罗尔斯哈根（SC Drolshagen）。凭着这两场酣畅淋漓的大胜，多特女足目前占据联赛榜首，想在2027年实现升上德甲女足联赛的目标，绝对不是梦。