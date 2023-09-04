美网激战三盘后输球不可惜 卡罗琳：这是我想要的复出状态

（纽约路透电）刚复出不久的“丹麦甜心”卡罗琳·沃兹尼亚奇（Caroline Wozniacki）星期一（9月4日）在美国网球公开赛16强激战三盘后，3比6、6比3、1比6不敌赛会六号种子美国的可可·高芙（Coco Gauff）。

尽管无缘晋级八强，卡罗琳说这是她想要的复出状态。这名2018年澳大利亚公开赛冠军得主在2019年底一度宣布挂拍，并于去年生下她的第二个孩子，本届美网是她复出后首次参加大满贯赛。

卡罗琳在上个月的加拿大公开赛和辛辛那提公开赛都提早出局，但她在来到纽约后表现出色，在第三轮击败美国球员珍妮弗·布雷迪（Jennifer Brady）之前，还击败了11号种子、捷克名将佩特拉·科维托娃（Petra Kvitova）。

卡罗琳赛后说：“我想看我今年回来参加的这三场比赛的情况，想知道自己的球感和体能在什么水平。我现在就在我想要达到的地方，我还有一些须要改进的，我可以做得更好。但总的来说，目前是非常正面的。”

美国小将可可连续两年打入美网八强。（法新社）

在对阵年仅19岁的美国小将可可时，卡罗琳对自己在第一盘和第三盘的表现感到失望，她计划明年参加更多比赛，并相信自己之后可以击败任何球员。

“有很多积极的迹象让我继续前进。我在正确的轨道上，我正在寻找我的状态，我知道我在训练场上所做的努力是正确的。所以我很高兴能参加更多比赛，和更多球员交手。”

世界第一伊加意外落败

另一边厢，波兰好手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）遭2017年法国公开赛冠军叶连娜·奥斯塔彭科（Jelena Ostapenko，拉脱维亚）逆转，世界第一宝座将拱手他人，白罗斯女将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）将在美网结束后登顶，叶连娜则解锁大满贯全进八强的成就。

尽管世界排名有一段差距，叶连娜却是伊加不折不扣的克星。世界第21的叶连娜在过去三次交手中都完胜伊加，此役在美网更是以3比6、6比3、6比1粉碎对方的卫冕希望。

叶连娜接下来将与可可争夺一个四强资格。